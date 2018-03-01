Sem reforma, orçamento de 2019 terá impacto de R$ 14 bi

Henrique Meirelles, ministro da Fazenda Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, minimizou nesta quinta-feira (01) o impacto da não aprovação da reforma da Previdência sobre as contas do governo este ano. Segundo ele, o Orçamento deste ano não precisará sofrer contingenciamentos em função da demora em aprovar a matéria, ao passo que as contas de 2019 sofrerão uma perda de cerca de R$ 14 bilhões. Esse corte, continuou, seria bem menor do que o registrado no ano passado.

"O problema em relação a este ano não existe, o Orçamento do ano está fechado e a reforma não teria impacto em 2018. Para o Orçamento de 2019, tem sim pequeno impacto da (ausência da reforma da Previdência), coisa de 14 bilhões. Isso pode ser feito com cortes em outras áreas", disse Meirelles, que participa de um evento na capital paulista.