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Previdência Social

Sem reforma, orçamento de 2019 terá impacto de R$ 14 bi

Segundo o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, o Orçamento deste ano não precisará sofrer contingenciamentos em função da demora em aprovar a matéria

Publicado em 01 de Março de 2018 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 20:59
Henrique Meirelles, ministro da Fazenda Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, minimizou nesta quinta-feira (01) o impacto da não aprovação da reforma da Previdência sobre as contas do governo este ano. Segundo ele, o Orçamento deste ano não precisará sofrer contingenciamentos em função da demora em aprovar a matéria, ao passo que as contas de 2019 sofrerão uma perda de cerca de R$ 14 bilhões. Esse corte, continuou, seria bem menor do que o registrado no ano passado.
"O problema em relação a este ano não existe, o Orçamento do ano está fechado e a reforma não teria impacto em 2018. Para o Orçamento de 2019, tem sim pequeno impacto da (ausência da reforma da Previdência), coisa de 14 bilhões. Isso pode ser feito com cortes em outras áreas", disse Meirelles, que participa de um evento na capital paulista.
"O problema da Previdência é de mais longo prazo. Em 2017, mais de 50% do Orçamento foi para pagar a Previdência brasileira. Isso deve representar, em 10 anos, 80% do Orçamento, o que significa que não vai ter financiamento para saúde, educação, etc", continuou. "E digo isso partindo do pressuposto que tem o teto (de gastos), se não tiver, vai ser pior."

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