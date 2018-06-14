Sem PL, atratividade de distribuidoras da Eletrobras diminui, diz Dyogo

Dyogo Oliveira Crédito: Ministério do Planejamento

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, confirmou agora que o edital de venda das distribuidoras da Eletrobras será publicado amanhã. Segundo ele, o banco tem sido procurado por interessados e a perspectiva para a privatização é bastante positiva. Mas, a aprovação do projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados é essencial para garantir a atratividade das empresas, principalmente da Amazonas Energia.

"O elemento principal para a realização do leilão é a definição do projeto. Se tiver, melhora muita a condição e o valor das empresas. Não tendo o projeto de lei, a gente teme que, principalmente a Amazonas, talvez não tenha tanto valor. Mas independentemente disso, as outras distribuidoras poderiam ir a leilão", disse.