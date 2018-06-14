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Edital de venda

Sem PL, atratividade de distribuidoras da Eletrobras diminui, diz Dyogo

Presidente do BNDES confirmou que edital de venda das distribuidoras da estatal será publicado amanhã

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 15:18
Dyogo Oliveira Crédito: Ministério do Planejamento
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, confirmou agora que o edital de venda das distribuidoras da Eletrobras será publicado amanhã. Segundo ele, o banco tem sido procurado por interessados e a perspectiva para a privatização é bastante positiva. Mas, a aprovação do projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados é essencial para garantir a atratividade das empresas, principalmente da Amazonas Energia.
"O elemento principal para a realização do leilão é a definição do projeto. Se tiver, melhora muita a condição e o valor das empresas. Não tendo o projeto de lei, a gente teme que, principalmente a Amazonas, talvez não tenha tanto valor. Mas independentemente disso, as outras distribuidoras poderiam ir a leilão", disse.
Segundo Oliveira, a Resolução 36, publicada hoje no Diário Oficial, não altera o processo. "O conteúdo já estava ajustado entre as nossas equipes. Exatamente por isso que o edital só pode ser publicado amanhã", explicou.

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