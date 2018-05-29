Sem ingredientes, movimento em restaurantes cai 85% no ES

Adriana precisou fechar o restaurante de comida fitness por falta de ingredientes para as saladas Crédito: Marcelo Prest

Os restaurantes de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, estão sentindo os reflexos da paralisação dos caminhoneiros que impedem que as mercadorias cheguem aos seus estoques. Um estabelecimento precisou fechar as portas. Já em um outro local, o faturamento caiu 85% e pode cair ainda mais nos próximos dias se a situação não mudar e as entregas de produtos não se normalizarem.

Elias de Oliveira é gerente de um restaurante localizado no bairro Caiçara. No último domingo (27), por exemplo, foram atendidas apenas 30 comandas, enquanto o normal seriam 200. No caso do restaurante, os legumes do estoque só dão para cozinhar até amanhã.

Por causa da falta de produtos, o cardápio que servimos no sábado e domingo, que é mais completo, teve que ter menos diversidade de itens. Esperávamos uma queda de movimento, mas não em uma proporção tão grande. Nos dias de domingo, cozinhamos 25 kg de arroz mas, no último, foram 5 kg no máximo. Se a mobilização não parar, acho que só conseguimos atender mais uma semana, explicou.

Por outro lado, tem quem procure os restaurantes para economizar os alimentos que tem em casa e garantir durante a semana. Esse foi o caso do empresário Rogério Grégio, 24 anos. Ele decidiu ir a um restaurante para comprar marmita para as quatro pessoas da família.

Quando vimos que a comida de casa ia acabar, a gente conseguiu fazer algumas reservas. Então, é só uma questão de necessidade mesmo. No domingo, às vezes, a gente não quer cozinhar, e como está acabando o alimento, a gente está racionando para usar durante a semana, contou.

EM DOBRO

Para quem tem como principal item do cardápio as hortaliças, a greve está sendo ainda mais difícil de ser enfrentada. Com a falta de mercadoria, um restaurante do bairro Amaral, também em Cachoeiro, que trabalha com self-service e entrega de marmitas fitness, fechou as portas e só voltará a atender após o fim da paralisação.

Como temos uma grande quantidade de clientes na linha fitness, precisamos de muitas verduras e não estamos encontrando para comprar. Ontem, dispensamos dois motoboys que prestam serviços e, neste domingo, demos folga para quatro funcionários, desabafou a proprietária do estabelecimento, Adriana Colombiano.

Outro caso é o de uma saladeria localizada no bairro Caiçara, quem tem as folhagens como carro-chefe, e não sabe como vai atender os clientes durante esta semana. O estoque só deu para atender no domingo.

MUDANÇA