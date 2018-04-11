Sem combustíveis, postos aumentam preço e dão folga a frentistas no ES

Em um posto na Rodovia Darly Santos, a gasolina já é vendida a R$ 4,29 o litro Crédito: Caíque Verli

Um posto na Avenida Vitória está desde a noite desta terça-feira (10) sem combustível. Em outro posto, na Reta da Penha, a situação é ainda pior. Sem gasolina, álcool ou diesel, os funcionários do local tem trabalhado em esquema especial: parte do grupo folgou nesta terça, outra parte recebeu folga nesta quarta (11).

Em um posto na BR 262 a situação não é diferente. Desde segunda-feira (09) sem receber combustível, o estoque do local deve esgotar nesta quarta-feira (11).

"Desde segunda-feira que não chega combustível para gente: nem álcool, nem gasolina, nem diesel, só temos gnv. O combustível que temos aqui só deve durar até as 13h, 14 horas de hoje. A informação que a gente tem é de que a Petrobras não está conseguindo descarregar no porto porque tem uns navios da Vale que estão carregando. Vai faltar combustível para todo mundo, deve voltar ao normal na segunda-feira", afirma o gerente Wesley Leopoldino.

AUMENTO NA BOMBA

Nos locais que ainda contam com combustíveis nas bombas, o motorista tem pagado caro para abastecer. Em Vila Velha, um tradicional posto de combustível na Praia da Costa aumentou o preço de um dia para o outro de R$ 3,80 para R$ 4,20. Em outro posto, na Rodovia Darly Santos, a gasolina já é vendida a R$ 4,29 o litro.

O aumento nos preços tem irritado o consumidor. "É complicado. Porque o posto vê que a gasolina está acabando, aí o posto aumenta preço para poder vender menos e não ficar sem combustível naquele período. Para gente é muito ruim", reclama um motorista de aplicativo.

"Absurdo esta questão da gasolina. Não estava sabendo e toda semana abasteço no mesmo posto em Vila Velha. Acabei de chegar para abastecer e a gasolina que semana passada estava R$ 3,80 o litro, hoje está R$ 4,29", criticou outra motorista.

O QUE DIZ O SINDIPOSTOS





Em nota, o Sindipostos-ES informou que "o custo dos combustíveis sofre diversas influências ao longo da cadeia, antes mesmo de chegar aos postos revendedores. Os postos não formam preço. São apenas repassadores. Os responsáveis pela formação do preço dos combustíveis são as distribuidoras, os governos estaduais e federal, as usinas de álcool, a Petrobras e o modal rodoviário, que tem alto custo para os postos do Espírito Santo.





É importante frisar, também, que o preço dos combustíveis é livre, sofre influência de diversos fatores e pode sofrer oscilações para cima ou para baixo. Cada revendedor estabelece seu preço de venda conforme custos, inclusive os de aquisição junto à distribuidora, e estratégia de mercado".