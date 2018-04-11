Sem boleto entregue em casa, IPVA deve ser pago a partir desta quarta

Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo

IPVA) de 2018 deve começar a ser feito a partir desta quinta-feira (12), quando vence a taxa para o primeiro grupo de automóveis definido pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES). As datas de vencimentos, de acordo com o final das placas, já estão disponíveis para consulta. (Veja a tabela no final da matéria). O pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores () de 2018 deve começar a ser feito a partir desta quinta-feira (12), quando vence a taxa para o primeiro grupo de automóveis definido pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES). As datas de vencimentos, de acordo com o final das placas, já estão disponíveis para consulta.).

Os proprietários de automóveis que optarem por pagar o imposto em cota única até o dia do vencimento terão 5% de desconto. Além disso, o IPVA para veículos leves poderá ser parcelado em até quatro vezes.

BOLETOS NÃO SERÃO ENTREGUES PELO CORREIO

De acordo com a secretaria, a mudança vai gerar uma economia de aproximadamente R$ 1,9 milhão para os cofres estaduais.

Caso o pagamento não ocorra dentro do prazo estipulado pelo calendário, o contribuinte estará sujeito à multa e juros, além de ficar com a documentação do veículo irregular.

LICENCIAMENTO

neste link. O pagamento da taxa de postagem referente ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) continua opcional ao proprietário do veículo no momento da emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA). Entretanto, se o contribuinte optar por não pagar a taxa, ele deverá comparecer à Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do município de emplacamento do seu veículo munido dos documentos descritos

Sefaz e do Detran-ES. O contribuinte deverá digitar a placa e o Renavam do veículo. Já para emitir o DUA, é preciso acessar o menu Emissão de Boleto Unificado, disponível nos sites dae do. O contribuinte deverá digitar a placa e o Renavam do veículo.

O boleto unificado possui duas opções: pagamento em Cota Única (IPVA com 5% de desconto, Seguro DPVAT e licenciamento) ou parcelado em quatro vezes para veículos leves (IPVA sem desconto de 5%, Seguro DPVAT - pago na primeira parcela - e licenciamento - pago na última parcela).

CÁLCULO

O IPVA é calculado sobre o valor de mercado dos veículos de acordo com pesquisa elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) - a alíquota é de 1% para ônibus, micro-ônibus, caminhões, motocicletas e ciclomotores. Para carros de passeio, caminhonetes e embarcações a alíquota é de 2%.

Metade do valor arrecadado pertence ao município onde o veículo foi emplacado. A parcela correspondente à quota-parte estadual vai integrar o orçamento anual e será destinada às diversas áreas de atuação do Estado, como, saúde, educação, segurança pública e infraestrutura.