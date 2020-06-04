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Com impasses

Sem acordo, MP de financiamento de folha às empresas deve ser votada dia 9

A medida provisória 944, que estabeleceu o financiamento da folha de pagamentos, deve ir ao plenário da Câmara apenas na próxima terça-feira (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 15:34

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 15:34

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal Crédito: Marcos Oliveira
A medida provisória 944, que estabeleceu o financiamento da folha de pagamentos, deve ir ao plenário da Câmara apenas na próxima terça-feira, 9, embora ainda não exista um relatório pronto nem acordo entre parlamento e governo sobre o texto.
"Vamos ver se a gente consegue finalizar as votações da MP 923, MP 927 e MP 932, antes de votar a MP 944, cujo relatório ainda está sendo aperfeiçoado. A MP 944 deve ser analisada na terça-feira que vem", disse o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Segundo Maia, o relator Zé Vitor (PL-MG) conseguiu avanços já no texto, como a mudança do grupo de empresas elegíveis, cujo faturamento anual antes ia de R$ 360 mil a R$ 10 milhões, para R$ 50 milhões.
"Sabemos que programas de capital de giro para empresas não têm chegado nas empresas que estão precisando", afirmou Maia.
Um impasse ainda é sobre qual o tamanho da participação do governo como garantidor dos empréstimos junto aos bancos.

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"Estamos tentando construir, parece que tem uma dificuldade do BNDES", disse Maia. "O governo tem preocupação de ficar com 100% do risco. Eu penso diferente, a empresa que sobrevive vai pagar o empréstimo dela porque não vai querer ficar com o nome sujo. Essa necessidade é urgente", afirmou. "Está tendo se construir uma solução onde os 85% do governo, onde ele é o garantidor, seja utilizada antes dos 15% dos bancos para ir se liberando", disse.
Sobre a medida provisória 927, que trata de alterações trabalhistas para o enfrentamento ao estado de calamidade pública por causa do novo coronavírus, Maia disse que está se tentando fechar um texto dialogando com todos os partidos.

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