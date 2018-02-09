Secretário-executivo da Fazenda recebe executivos da JBS

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, recebeu nesta manhã Wesley Batista Júnior, filho de Wesley Batista e presidente de operações da JBS no Brasil, e o presidente de operações globais, Gilberto Tomazoni. A empresa teria ido apresentar ao governo o plano de recuperação adotado depois da prisão dos dois principais executivos, os irmãos Joesley e Wesley Batist.
Vieram fazer uma apresentação da empresa e mostrar o que tem feito em termos de aprimoramento de melhora de governança corporativa de compliance falou número dois do Ministério da Fazenda.
Eduardo Guardia ressaltou mais de uma vez que a reunião foi agendada com ele. E que não comunicou o ministro Henrique Meirelles sobre o encontro. Meirelles foi executivo do grupo acusado de ter corrompido funcionários públicos para ter benefícios.
Não teve nenhum pedido e não tratamos de nenhum outro tema. Não tratamos de tributário ou qualquer outro tema. Foi simplesmente uma apresentação disse o técnico que fez questão de frisar que recebeu os executivos na presença de dois técnicos do ministério.
Questionado se não era estranho o secretário-executivo receber os executivos justamente do grupo que está no epicentro do escândalo de corrupção, ele disse que não. E que sempre recebe empresários para falar de negócios e economia.
Minha agenda é pública não tenho nada para esconder.
Guardia não quis fazer uma avaliação da empresa.
Eu simplesmente ouvi o relato de uma empresa que é grande e é importante para o Brasil.
O pai dos irmãos Batista, José Batista Sobrinho, estava marcado para comparecer à reunião. No entanto, não foi ao encontro.
Antes do encontro, Meirelles comentou o assunto. Questionado se não seria estranho o governo receber o pivô da crise institucional dos últimos meses, ele respondeu:
Pergunte a ele (Eduardo Guardia), porque eu também não participei da marcação dessa reunião.