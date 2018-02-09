Secretário-executivo da Fazenda recebe executivos da JBS

JBS Crédito: Divulgação

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, recebeu nesta manhã Wesley Batista Júnior, filho de Wesley Batista e presidente de operações da JBS no Brasil, e o presidente de operações globais, Gilberto Tomazoni. A empresa teria ido apresentar ao governo o plano de recuperação adotado depois da prisão dos dois principais executivos, os irmãos Joesley e Wesley Batist.

 Vieram fazer uma apresentação da empresa e mostrar o que tem feito em termos de aprimoramento de melhora de governança corporativa de compliance  falou número dois do Ministério da Fazenda.

Eduardo Guardia ressaltou mais de uma vez que a reunião foi agendada com ele. E que não comunicou o ministro Henrique Meirelles sobre o encontro. Meirelles foi executivo do grupo acusado de ter corrompido funcionários públicos para ter benefícios.

 Não teve nenhum pedido e não tratamos de nenhum outro tema. Não tratamos de tributário ou qualquer outro tema. Foi simplesmente uma apresentação  disse o técnico que fez questão de frisar que recebeu os executivos na presença de dois técnicos do ministério.

Questionado se não era estranho o secretário-executivo receber os executivos justamente do grupo que está no epicentro do escândalo de corrupção, ele disse que não. E que sempre recebe empresários para falar de negócios e economia.

 Minha agenda é pública não tenho nada para esconder.

Guardia não quis fazer uma avaliação da empresa.

 Eu simplesmente ouvi o relato de uma empresa que é grande e é importante para o Brasil.

O pai dos irmãos Batista, José Batista Sobrinho, estava marcado para comparecer à reunião. No entanto, não foi ao encontro.

Antes do encontro, Meirelles comentou o assunto. Questionado se não seria estranho o governo receber o pivô da crise institucional dos últimos meses, ele respondeu: