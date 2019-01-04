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Divergência

Secretário da Receita diz que alíquota de IR não cai agora

Marcos Cintra ainda negou aumento de IOF. Mais cedo, Bolsonaro havia dito que imposto sobre transação financeira seria elevado.

Publicado em 

04 jan 2019 às 20:07

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 20:07

Economista e secretário especial de Receita Federal, Marcos Cintra Crédito: Divulgação
O secretário especial de Receita Federal, Marcos Cintra, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro não assinou decreto aumentando alíquotas do Imposto sobre Operação Financeiras (IOF), ao contrário do que ele próprio afirmou. Mais cedo, Bolsonaro disse que o governo elevaria o tributo para compensar perda de arrecadação com a concessão de incentivos às regiões Norte e Nordeste.
> Imposto de Renda: governo estuda alíquota de 25% para mais ricos
Cintra também disse que não haverá mudança na alíquota do Imposto de Renda no momento. Segundo ele, uma eventual alteração só será discutida "posteriormente" e "no tempo correto". De manhã, Bolsonaro havia dito que o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciaria nesta sexta-feira a "possibilidade" de reduzir a maior alíquota do imposto, dos atuais 27,5% para 25%.
"Não vai haver nada que esteja sendo discutido com relação a alteração no Imposto de Renda. Imposto de Renda é um capítulo da reforma tributária, que vai ser analisada posteriormente, no tempo correto", afirmou Cintra à GloboNews.
Quanto ao IOF, o secretário explicou que, ao sancionar o projeto de benefícios para os estados de Norte e Nordeste, o presidente assinou um decreto limitando a execução dos projetos à disponibilidade orçamentária e não aumentando imposto, como Bolsonaro afirmou mais cedo. Quando falou sobre o tema, Bolsonaro disse que o decreto sobre o IOF era para compensar as novas despesas.
"Ele sancionou a lei, mas limitou por decreto o usufruto do benefício à disponibilidade de recursos previstos na LOA de 2019. Com isso, torna-se desnecessária qualquer compensação", disse Cintra ao deixar o Planalto após uma reunião com o presidente.

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