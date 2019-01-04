Secretário da Receita diz que alíquota de IR não cai agora

Economista e secretário especial de Receita Federal, Marcos Cintra Crédito: Divulgação

O secretário especial de Receita Federal, Marcos Cintra, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro não assinou decreto aumentando alíquotas do Imposto sobre Operação Financeiras (IOF), ao contrário do que ele próprio afirmou. Mais cedo, Bolsonaro disse que o governo elevaria o tributo para compensar perda de arrecadação com a concessão de incentivos às regiões Norte e Nordeste.

Cintra também disse que não haverá mudança na alíquota do Imposto de Renda no momento. Segundo ele, uma eventual alteração só será discutida "posteriormente" e "no tempo correto". De manhã, Bolsonaro havia dito que o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciaria nesta sexta-feira a "possibilidade" de reduzir a maior alíquota do imposto, dos atuais 27,5% para 25%.

"Não vai haver nada que esteja sendo discutido com relação a alteração no Imposto de Renda. Imposto de Renda é um capítulo da reforma tributária, que vai ser analisada posteriormente, no tempo correto", afirmou Cintra à GloboNews.

Quanto ao IOF, o secretário explicou que, ao sancionar o projeto de benefícios para os estados de Norte e Nordeste, o presidente assinou um decreto limitando a execução dos projetos à disponibilidade orçamentária e não aumentando imposto, como Bolsonaro afirmou mais cedo. Quando falou sobre o tema, Bolsonaro disse que o decreto sobre o IOF era para compensar as novas despesas.