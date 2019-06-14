Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • 'Se forçar a barra, não aprova nada', diz Bolsonaro sobre Previdência
Reforma

'Se forçar a barra, não aprova nada', diz Bolsonaro sobre Previdência

O presidente afirmou ainda, no entanto, que é preciso trabalhar no limite da economia esperada com as alterações nas regras de aposentadoria

Publicado em 14 de Junho de 2019 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2019 às 18:42
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil | Arquivo
O governo deve ceder para ver a reforma da Previdência aprovada, afirmou nesta sexta-feira (14) o presidente Jair Bolsonaro, em café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto, ao analisar a tramitação da proposta no Congresso. Ele alertou, no entanto, que é preciso trabalhar no limite da economia esperada com as alterações nas regras de aposentadoria. O relator do projeto na comissão especial da Câmara dos Deputados, Samuel Moreira (PSDB-SP), apresentou parecer na quinta-feira (13) com diversas mudanças em relação à proposta original enviada pela equipe econômica no fim de fevereiro.
"Os Poderes são independentes e agora a bola está com o Legislativo. Nossa base é diferente, vamos pelo convencimento. Ontem tiraram o BPC [Benefício de Prestação Continuada], [aposentadoria] rural, estados e municípios [da reforma]. Não há consenso sobre estados e municípios, se a gente forçar a barra, pode não aprovar nada. É natural ceder, mas no limite curto da economia para sinalizar que estamos fazendo o dever de casa."
Segundo ele, um dos problemas da exclusão de servidores públicos de estados e municípios da reforma é justamente a resistência, de parte dos governadores, que desejam a mudança, mas não querem se comprometer politicamente. "Tem governador que quer aprovar, mas sem o voto da sua bancada."
O presidente disse que a reforma vai destravar os investimentos no país. "Os empresários querem investir, mas precisam de segurança", acrescentou.
ARTICULAÇÃO
Bolsonaro também comentou as dificuldades de articulação do governo no Congresso Nacional e atribuiu o desafio a uma nova forma de o Executivo se relacionar com o Legislativo. "Lá atrás, a articulação era saliva ou [cargos em] estatais? (...) Essa interlocução no passado era feita de uma forma e resolvemos fazer diferente", afirmou.
SANTOS CRUZ 
Perguntado sobre os motivos que levaram à demissão do general Carlos Alberto dos Santos Cruz da Secretaria de Governo, Jair Bolsonaro disse que "problemas acontecem", mas que a "separação foi amigável".
O substituto de Santos Cruz será o também general Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, comandante militar do Sudeste. O presidente ressaltou a experiência do novo ministro com articulação política, já que ele foi assessor legislativo do Exército no Congresso Nacional por dois anos.
> Bolsonaro pede pressão sobre Congresso por decreto de armas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares
Unidade do Senac de Cachoeiro de Itapemirim
Senac abre vagas em cursos de qualificação no Sul do ES
Imagem Edicase Brasil
Projeto abre inscrições para pré-Enem gratuito na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados