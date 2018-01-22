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Recursos

Saque do PIS/Pasep para maiores de 60 anos começa nesta segunda-feira

Quase R$ 8 bilhões estarão disponíveis para resgate

Publicado em 

22 jan 2018 às 11:14

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 11:14

Governo divulgou hoje o calendário de pagamento do PIS/Pasep Crédito: Divulgação/Caixa
O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal começam a liberar, nesta segunda-feira, os valores depositados no fundo PIS/Pasep para os correntistas dos bancos. Têm direito aos recursos as pessoas a partir dos 60 anos de idade. Já o pagamento diretamente nas agências bancárias para quem não é correntista desses bancos começa na quarta-feira, dia 24.
O saque é voltado para quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988 e ainda não teve acesso ao dinheiro. De acordo com o governo, mais de 4,5 milhões de cotistas devem fazer o resgate de R$ 7,8 bilhões.
A Medida Provisória (MP) n° 813 ampliou o direito aos valores, que antes contemplavam apenas homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos.
Para saber se há algum saldo disponível para saque, o trabalhador pode fazer uma consulta nos sites da Caixa e do Banco do Brasil.
Vale lembrar que, para homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos, os saques já poderiam ser feitos a partir do dia 8 de janeiro. Aposentados, idosos com mais de 70 anos e herdeiros de cotistas falecidos podem fazer o resgate dos valores a qualquer momento, com a documentação necessária.

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