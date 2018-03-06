Saque do FGTS inativo deve ser declarado no Imposto de Renda

Restituição do Imposto de Renda Crédito: Reprodução/Web

Quem sacou valores das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve ficar atento na hora de fazer a declaração de Imposto de Renda. Apesar de não estarem sujeitos à incidência de imposto, os recursos do Fundo recebidos em 2017 têm que constar na declaração de 2018.

No país, até 15h30, já foram entregues 922.482 declarações. No Espírito Santo, de acordo com a Receita Federal, já foram 16.490. É bom lembrar que o período de apresentação da declaração já começou e termina às 23h59 do dia 30 de abril.

Quem recebeu acima de R$ 28.559,70 é obrigado a entregar a declaração. Nela, é preciso constar o valor do FGTS inativo, qualquer valor que seja, mesmo sendo um montante que não sofre incidência de imposto. De acordo com o contador Wellerson Ribeiro de Amorim, o FGTS inativo deve ser declarado no campo Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, na parte onde está indicado indenização por rescisão, PDV ou acidente de trabalho, e FGTS.

 Toda renda que é paga de uma pessoa jurídica à pessoa física tem que ser informada, seja ela tributada ou não. A Caixa vai mandar esse informe de rendimentos, explica.

Quem não teve rendimentos como salário, mas sacou mais de R$ 40 mil é obrigado a declarar. Valores menores, não precisa.

De acordo com Ivon Pontes, delegado adjunto da Receita Federal no Espírito Santo, quem teve a soma dos salários abaixo de R$ 28.559,70 e sacou valor de FGTS inativo abaixo de R$ 40 mil não é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda.

Uma coisa não soma com a outra. Se uma pessoa teve um rendimento de R$ 20 mil de salário durante todo o ano e R$ 20 mil de FGTS inativo, ele não está obrigado a declarar. Mas se a pessoa tiver R$ 100 mil na poupança, e não tem nenhum outro bem; a poupança rendeu R$ 10 mil no ano, e ele tem R$ 31 mil de FGTS inativo, como a soma dos rendimentos isentos deu R$ 41 mil, então tem que declarar.