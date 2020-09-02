AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Economia
  • Saída de dólar supera entrada em US$ 16,368 bi até 28 de agosto, diz BC
Fluxo Cambial

Saída de dólar supera entrada em US$ 16,368 bi até 28 de agosto, diz BC

Os dados anuais refletem, em grande parte, os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre o fluxo de moeda estrangeira, em especial no mês de março

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 17:53
Dólar opera em baixa nesta sexta-feira após forte valorização no dia anterior
A saída pelo canal financeiro neste ano até 28 de agosto foi de US$ 48,530 bilhões. Crédito: Pixabay
O fluxo cambial do ano até 28 de agosto ficou negativo em US$ 16,368 bilhões, informou nesta quarta-feira (2), o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 6,012 bilhões. Os dados anuais refletem, em grande parte, os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre o fluxo de moeda estrangeira, em especial no mês de março.
A saída pelo canal financeiro neste ano até 28 de agosto foi de US$ 48,530 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 323,121 bilhões e de envios no total de US$ 371,651 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 28 de agosto ficou positivo em US$ 32,162 bilhões, com importações de US$ 101,885 bilhões e exportações de US$ 134,046 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 18,407 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 49,279 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 66,361 bilhões em outras entradas.

AGOSTO 

Depois de encerrar julho com saídas líquidas de US$ 3,282 bilhões, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 550 milhões em agosto até o dia 28. O resultado consolidado para o mês será divulgado na próxima semana, quando o movimento do dia 31 de agosto será incorporado à estatística.
O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 5,366 bilhões em agosto até o dia 28. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 26,393 bilhões e de retiradas no total de US$ 31,759 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo de agosto até o dia 28 é positivo em US$ 4,816 bilhões, com importações de US$ 10,701 bilhões e exportações de US$ 15,517 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,534 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 6,634 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 7,349 bilhões em outras entradas.

SEMANA 

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 24 a 28 de agosto) para o Brasil ficou negativo em US$ 581 milhões.
O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 392 milhões na semana, resultado de aportes no valor de US$ 6,833 bilhões e de envios no total de US$ 6,441 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou negativo em US$ 189 milhões, com importações de US$ 3,936 bilhões e exportações de US$ 3,747 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 348 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,387 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 2,012 bilhões em outras entradas.

Veja Também

Receita abre programa de renegociação de dívidas de até R$ 62.700

Inflação na saída das fábricas chega a 3,22% em julho, diz IBGE

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Victor Pignaton à esquerda, Tsitsipas ao centro e Lucca Pignaton à direita
Capixaba treina com grande nome do tênis e é convocado para o Sul-Americano pelo Brasil
Clarisse Lispector
Sarau sobre Clarice Lispector reúne literatura e música em Cariacica
Imagem de destaque
Gravidez após os 40 anos: informação e acompanhamento fazem toda a diferença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados