Saída de dólar supera entrada em US$ 16,368 bi até 28 de agosto, diz BC

A saída pelo canal financeiro neste ano até 28 de agosto foi de US$ 48,530 bilhões. Crédito: Pixabay

O fluxo cambial do ano até 28 de agosto ficou negativo em US$ 16,368 bilhões, informou nesta quarta-feira (2), o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 6,012 bilhões. Os dados anuais refletem, em grande parte, os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre o fluxo de moeda estrangeira, em especial no mês de março.

A saída pelo canal financeiro neste ano até 28 de agosto foi de US$ 48,530 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 323,121 bilhões e de envios no total de US$ 371,651 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 28 de agosto ficou positivo em US$ 32,162 bilhões, com importações de US$ 101,885 bilhões e exportações de US$ 134,046 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 18,407 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 49,279 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 66,361 bilhões em outras entradas.

AGOSTO

Depois de encerrar julho com saídas líquidas de US$ 3,282 bilhões, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 550 milhões em agosto até o dia 28. O resultado consolidado para o mês será divulgado na próxima semana, quando o movimento do dia 31 de agosto será incorporado à estatística.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 5,366 bilhões em agosto até o dia 28. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 26,393 bilhões e de retiradas no total de US$ 31,759 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de agosto até o dia 28 é positivo em US$ 4,816 bilhões, com importações de US$ 10,701 bilhões e exportações de US$ 15,517 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,534 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 6,634 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 7,349 bilhões em outras entradas.

SEMANA

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 24 a 28 de agosto) para o Brasil ficou negativo em US$ 581 milhões.

O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 392 milhões na semana, resultado de aportes no valor de US$ 6,833 bilhões e de envios no total de US$ 6,441 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.