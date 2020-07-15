Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Saída de dólar supera entrada em US$ 14,913 bi no ano até julho, diz BC
Fluxo Cambial

Saída de dólar supera entrada em US$ 14,913 bi no ano até julho, diz BC

O resultado negativo do câmbio reflete, em grande parte, os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre o fluxo de moeda estrangeira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 17:59

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 17:59

Dólar opera em baixa nesta sexta-feira após forte valorização no dia anterior
O País registrou fluxo cambial negativo de US$ 2,376 bilhões em julho até o dia 10, informou o Banco Central. Crédito: Pixabay
O fluxo cambial do ano até 10 de julho ficou negativo em US$ 14,913 bilhões, informou nesta quarta-feira (15), o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 5,854 bilhões. Os dados refletem, em grande parte, os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre o fluxo de moeda estrangeira, em especial no mês de março.
A saída pelo canal financeiro neste ano até 10 de julho foi de US$ 41,648 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 272,441 bilhões e de envios no total de US$ 314,089 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 10 de julho ficou positivo em US$ 26,735 bilhões, com importações de US$ 81,719 bilhões e exportações de US$ 108,454 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 15,928 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 39,293 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 53,233 bilhões em outras entradas.

JULHO 

Depois de encerrar junho com saídas líquidas de US$ 2,885 bilhões, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 2,376 bilhões em julho até o dia 10, informou o Banco Central.
O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 3,504 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 8,974 bilhões e de retiradas no total de US$ 12,478 bilhões.
No comércio exterior, o saldo de julho até o dia 10 é positivo em US$ 1,128 bilhão, com importações de US$ 3,445 bilhões e exportações de US$ 4,573 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 473 milhões em ACC, US$ 1,261 bilhão em PA e US$ 2,839 bilhões em outras entradas.

SEMANA 

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 6 a 10 de julho) para o Brasil ficou negativo em US$ 1,978 bilhão, informou o Banco Central.
O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 2,963 bilhões na semana, resultado de aportes no valor de US$ 4,850 bilhões e de envios no total de US$ 7,813 bilhões.
No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 985 milhões, com importações de US$ 1,869 bilhão e exportações de US$ 2,854 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 250 milhões em ACC, US$ 880 milhões em PA e US$ 1,723 bilhão em outras entradas.

Veja Também

Bolsa fecha em alta de 1,77% e retoma o nível dos 100 mil pontos

Dólar vira e fecha em queda com Maia e exterior, em R$ 5,34

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados