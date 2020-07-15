Saída de dólar supera entrada em US$ 14,913 bi no ano até julho, diz BC

O País registrou fluxo cambial negativo de US$ 2,376 bilhões em julho até o dia 10, informou o Banco Central. Crédito: Pixabay

O fluxo cambial do ano até 10 de julho ficou negativo em US$ 14,913 bilhões, informou nesta quarta-feira (15), o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 5,854 bilhões. Os dados refletem, em grande parte, os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre o fluxo de moeda estrangeira, em especial no mês de março.

A saída pelo canal financeiro neste ano até 10 de julho foi de US$ 41,648 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 272,441 bilhões e de envios no total de US$ 314,089 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 10 de julho ficou positivo em US$ 26,735 bilhões, com importações de US$ 81,719 bilhões e exportações de US$ 108,454 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 15,928 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 39,293 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 53,233 bilhões em outras entradas.

JULHO

Depois de encerrar junho com saídas líquidas de US$ 2,885 bilhões, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 2,376 bilhões em julho até o dia 10, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 3,504 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 8,974 bilhões e de retiradas no total de US$ 12,478 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de julho até o dia 10 é positivo em US$ 1,128 bilhão, com importações de US$ 3,445 bilhões e exportações de US$ 4,573 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 473 milhões em ACC, US$ 1,261 bilhão em PA e US$ 2,839 bilhões em outras entradas.

SEMANA

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 6 a 10 de julho) para o Brasil ficou negativo em US$ 1,978 bilhão, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 2,963 bilhões na semana, resultado de aportes no valor de US$ 4,850 bilhões e de envios no total de US$ 7,813 bilhões.