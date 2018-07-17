Saiba qual cidade do mundo tem o cafezinho mais em conta

Seja nos corredores movimentados de Hanoi ou no moderno Lower East Side de Nova York, diariamente milhões de pessoas começam a manhã com uma xícara de café. O que não é comum entre elas são os preços de uma dose da bebida (café preto americano de tamanho regular), excluindo o custo do leite, conforme mostra pesquisa do Banco UBS. Os preços podem variar de US$ 0,62, que é o que se paga por uma xícara de café em Lagos, cidade nigeriana; a US$ 6,40, que é o quanto se cobra pelo produto em Doha, a capital do Catar, onde ocorrerá a próxima Copa do Mundo, em 2022. Numa lista de 77 cidades, o bolso do brasileiro é um dos menos afetados pelo cafezinho de todo o dia.
No ranking dos mais baratos, o Rio tem o 17° cafezinho mais em conta (US$ 1,75) e São Paulo o 9º (US$ 1,50). Todos os preços foram cotados em dólares americanos. Milão, Roma e Lisboa também estão na lista das dez cidades onde o cafézinho pesa menos no bolso. Além de Doha, cidades como Dubai, Zurique e Viena cobram os maiores preços pela bebida.
Confira a lista completa abaixo
Onde o cafezinho é mais caro:
Doha: US$ 6,4
Copenhagem: US$ 6,24
Dubai: US$ 5,7
Zurique: US$ 4,98
Manama: US$ 4,79
Xangai: US$ 4,60
Beijing: US$ 4,42
Viena: US$ 4,35
Moscou: US$ 4,31
Genebra: US$ 4,21
Onde o cafezinho é mais barato:
Lagos: US$ 0,62
Lisboa: US$ 0,74
Roma: US$ 0,99
Mumbai: US$ 1,06
Milão: US$ 1,33
Cairo: US$ 1,36
Istambul: US$ 1,41
Joanesburgo: US$ 1,49
São Paulo: US$ 1,5
Nova Déli: US$ 1,52