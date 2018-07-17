Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Saiba qual cidade do mundo tem o cafezinho mais em conta
Ranking

Saiba qual cidade do mundo tem o cafezinho mais em conta

Pesquisa do Banco UBS mostra que o bolso do brasileiro é um dos menos afetados por esse gasto, em uma lista com 77 municípios

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 13:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 13:47
Preço do cafezinho varia ao redor do mundo Crédito: Reprodução
Seja nos corredores movimentados de Hanoi ou no moderno Lower East Side de Nova York, diariamente milhões de pessoas começam a manhã com uma xícara de café. O que não é comum entre elas são os preços de uma dose da bebida (café preto americano de tamanho regular), excluindo o custo do leite, conforme mostra pesquisa do Banco UBS. Os preços podem variar de US$ 0,62, que é o que se paga por uma xícara de café em Lagos, cidade nigeriana; a US$ 6,40, que é o quanto se cobra pelo produto em Doha, a capital do Catar, onde ocorrerá a próxima Copa do Mundo, em 2022. Numa lista de 77 cidades, o bolso do brasileiro é um dos menos afetados pelo cafezinho de todo o dia.
No ranking dos mais baratos, o Rio tem o 17° cafezinho mais em conta (US$ 1,75) e São Paulo o 9º (US$ 1,50). Todos os preços foram cotados em dólares americanos. Milão, Roma e Lisboa também estão na lista das dez cidades onde o cafézinho pesa menos no bolso. Além de Doha, cidades como Dubai, Zurique e Viena cobram os maiores preços pela bebida.
Preços do cafezinho pelo mundo Crédito: Reprodução/Banco UBS
Confira a lista completa abaixo
Onde o cafezinho é mais caro:
Doha: US$ 6,4
 
Copenhagem: US$ 6,24
 
Dubai: US$ 5,7
 
Zurique: US$ 4,98
 
Manama: US$ 4,79
 
Xangai: US$ 4,60
 
Beijing: US$ 4,42
 
Viena: US$ 4,35
 
Moscou: US$ 4,31
 
Genebra: US$ 4,21
 
Onde o cafezinho é mais barato:
Lagos: US$ 0,62
 
Lisboa: US$ 0,74
 
Roma: US$ 0,99
 
Mumbai: US$ 1,06
 
Milão: US$ 1,33
 
Cairo: US$ 1,36
 
Istambul: US$ 1,41
 
Joanesburgo: US$ 1,49
 
São Paulo: US$ 1,5
 
Nova Déli: US$ 1,52
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados