Saiba qual cidade do mundo tem o cafezinho mais em conta

Seja nos corredores movimentados de Hanoi ou no moderno Lower East Side de Nova York, diariamente milhões de pessoas começam a manhã com uma xícara de café. O que não é comum entre elas são os preços de uma dose da bebida (café preto americano de tamanho regular), excluindo o custo do leite, conforme mostra pesquisa do Banco UBS. Os preços podem variar de US$ 0,62, que é o que se paga por uma xícara de café em Lagos, cidade nigeriana; a US$ 6,40, que é o quanto se cobra pelo produto em Doha, a capital do Catar, onde ocorrerá a próxima Copa do Mundo, em 2022. Numa lista de 77 cidades, o bolso do brasileiro é um dos menos afetados pelo cafezinho de todo o dia.