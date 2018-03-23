Saiba como doar parte do Imposto de Renda ainda em 2018

Fundo de Amparo à Criança e do Adolescente permite que doações feitas até 30 de abril entrem no IR 2018 Crédito: planoinformativo.com

Muitos contribuintes optam por destinar parte do imposto de renda para doações de fundos municipais, estaduais e nacionais, voltados para a assistência social. Mas, como a maior parte das contribuições precisa ser feita até o dia 31 de dezembro de 2017, quem não fez a transferência até esta data, muitas vezes acaba desistindo de doar.

No entanto, os recursos direcionados especificadamente ao Fundo de Amparo à Criança e do Adolescente permite que doações feitas até o próximo dia 30 de abril sejam contabilizados na declaração do IR 2018. É o único destino de doação que permite esta data estendida.

O teto para destinação de recursos a serem descontados é de 3% no valor devido ao imposto de renda. A destinação serve tanto para reduzir o valor do imposto a pagar como para aumentar o valor da restituição.

"A doação para o Estatuto da Criança e do Adolescente é a única que permite a destinação de recursos depois de 31 de dezembro, o fim do ano-calendário do Imposto de Renda. Em contrapartida, o teto global das doações, que é de 6% ao longo do ano-base, cai para 3% na virada do ano", explica Antonio Colucci, advogado tributarista do Chamon Santana Advogados.

Ainda assim, esse limite de 6% precisa ser respeitado caso o contribuinte já tenha feito doações em 2017. Nesse caso, se já tiver doado 6% de seu imposto, não poderá doar mais nada até abril a ser abatido ou restituído. Se doou 4%, ainda pode doar mais 2%.

"Essa extensão do prazo é muito benéfica, principalmente, porque permite que as pessoas calculem exatamente o valor devido. Não saber esse valor às vezes acaba por inibir as doações. Com a virada do ano, o programa da Receita faz essa conta automaticamente e os contribuintes não correm risco de ultrapassar o teto", resume Colucci.

Essa percepção é traduzida pelos números de adesão à esta modalidade. O valor da renúncia da Receita Federal, isto é, o quanto eles deixaram de receber e destinam aos fundos do ECA, teve um aumento de 38% entre 2013 e 2017. No ano passado, a quantia ultrapassou a marca dos R$ 91 milhões.

COMO DOAR PARTE DO IMPOSTO DE RENDA

2º PASSO: Basta, então, escolher o fundo para o qual deseja efetuar a doação. Há fundos de municípios, estados e nacionais. A pessoa pode escolher o fundo, mas não as ações sociais que serão realizadas.

3º PASSO: Depois de escolhido o fundo, é preciso informar o valor a ser destinado. O programa irá gerar um DARF no valor informado que deverá ser impresso separadamente. Mas, atenção: é preciso ficar atento à data de vencimento deste Darf, que pode ser pago até o dia 30 de abril, último dia para a entrega das declarações.

DICA: