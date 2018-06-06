Saiba como a Petrobras define o preço da gasolina

Brasília: Preço da gasolina superou os R$ 4,29 em alguns postos do DF Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A atual política de preços da Petrobras para o diesel e a gasolina foi implementada em junho de 2017. Desde então, os reajustes passaram a ser mais frequentes, podendo ser até diários. À época, a avaliação feita pela diretoria da Petrobras era que os ajustes que vinham sendo praticados, desde o anúncio da nova política em outubro de 2016, com revisões uma vez por mês, não vinham sendo "suficientes para acompanhar a volatilidade crescente da taxa de câmbio e das cotações de petróleo e derivados, recomendando uma maior frequência nos ajustes

No caso do gás de cozinha, porém, os reajustes são feitos a cada três meses, com preços também definidos a partir da média das cotações internacionais e do câmbio. Primeiramente, a nova política previa que esses reajustes fossem diários, a cada dia 5. Mas, depois de uma alta acumulada de quase 70%, essa prática foi interrompida em dezembro passado. Em janeiro, a Petrobras informou que adotaria periodicidade mensal, para suavizar o repasse aos consumidores.

Em outubro de 2016, Pedro Parente, há poucos meses no cargo de presidente da Petrobras, anunciou que os preços dos seus combustíveis seriam blindados de interferência política e ganhariam paridade com as cotações internacionais. A decisão foi celebrada pelo mercado financeiro mesmo com a estatal anunciando a primeira queda nos preços médios de gasolina e do diesel em sete anos. Naquele momento, porém, decidiu-se que os reajustes seriam feitos mensalmente.

A Petrobras tomou aquela decisão porque, desde 2014, com a cotação do petróleo caindo de US$ 115 para abaixo de US$ 50, a estatal vendia combustíveis mais caros do que os do mercado internacional. Assim, outras empresas estavam importando combustível e tomando mercado da Petrobras no Brasil.

A disparidade entre os preços da Petrobras e os internacionais, porém, causavam ainda mais problemas para empresa quando ela vendia combustível mais barato do que lá fora. Cálculo do Itaú BBA divulgado no fim de 2016 estimava em R$ 100 bilhões as perdas de geração de caixa da Petrobras entre 2010 e 2014 por causa disso. Ainda na gestão Graça Foster, no fim de 2013, a Petrobras havia tentado emplacar uma política de reajustes automáticos e periódicos de combustíveis, mas a proposta desagradou a presidente Dilma Rousseff porque elevaria a inflação.

Analistas que defendem a política da Petrobras argumentam que, por ser uma empresa de capital aberto, ou seja, com ações negociadas em Bolsa, a estatal precisa garantir que não terá perdas em relação à concorrência na sua política de preços. Além disso, como o controle da empresa é estatal, qualquer prejuízo é absorvido pelo poder público, ou seja, acaba onerando o contribuinte.