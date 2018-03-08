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Queda

Safra agrícola de 2018 deve ser 5,6% menor do que em 2017, aponta IBGE

Total da produção no campo deve ser de 227,2 milhões de toneladas; arroz, milho e soja são os principais produtos

Publicado em 08 de Março de 2018 às 13:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 13:20
Agricultura familiar Crédito: Divulgação | SECOM
A safra agrícola de 2018 deve totalizar 227,2 milhões de toneladas, uma queda de 5,6% em relação à produção de 2017, o equivalente a 13,4 milhões de toneladas a menos. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de fevereiro, divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado, porém, é 1,1 milhão de toneladas maior que o estimado pelo levantamento de janeiro, um aumento de 0,5%. Em 2017, a safra somou 240,6 milhões de toneladas.
O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos deste grupo, que, somados, representam 92,9% da produção e 86,8% da área a ser colhida.
Em relação a 2017, houve aumento de 2,5% na área da soja e reduções de 7,1% na área do milho e de 3,3% na área de arroz. Quanto à produção, devem ocorrer reduções de 1,6% para a soja, 13,5% para o milho e 5,7% para o arroz.
Produção de fevereiro
Entre os trinta principais produtos, quinze apresentaram variação positiva na estimativa de produção em relação ao ano anterior: algodão herbáceo em caroço (12,1%), amendoim em casca 2ª safra (12,0%), aveia em grão (15,4%), cacau em amêndoa (0,6%), café em grão-arábica (17,1%), café em grão-canephora (7,0%), castanha-de-caju (10,4%), cevada em grão (29,9%), feijão em grão 2ª safra (8,7%), mamona em baga (29,9%), mandioca (1,2%), sorgo em grão (9,2%), tomate (1,9%), trigo em grão (44,3%) e triticale (38,7%).
Os quinze produtos com queda foram: amendoim em casca 1ª safra (-4,6%), arroz em casca (-5,7%), banana (-1,3%), batata-inglesa 1ª safra (-11,4%), batata-inglesa 2ª safra (-3,8%), batata-inglesa 3ª safra (-15,8%), cana-de-açúcar (-2,2%), feijão em grão 1ª safra (-0,7%), feijão em grão 3ª safra (-6,7%), fumo (-3,3%), laranja (-1,5%), milho em grão 1ª safra
(-14,9), milho em grão 2ª safra (-12,8%), soja em grão (-1,6%) e uva (-16,3%).

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