Rombo da Seguridade Social atingiu R$ 292,4 bilhões em 2017

Sede da Superintendência do INSS no Espírito Santo Crédito: Gazeta Online

O rombo nas contas na Seguridade Social atingiu R$ 292,4 bilhões (ou 4,4% do Produto Interno Bruto) em 2017, informou nesta quinta-feira (8) o Ministério do Planejamento. O déficit é o maior da história, tanto em termos nominais quanto relativos, e representa um crescimento de 13% em relação ao apresentado em 2016. O número inclui o resultado das áreas de saúde, Previdência Social e Assistência Social.

As receitas da seguridade somaram R$ 657,9 bilhões. A principal arrecadação vem de contribuições sociais, como a previdenciária, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Cofins e o PIS/Pasep.

Já as despesas totalizaram R$ 950,3 bilhões. Integram os gastos da seguridade, além das aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e de servidores públicos, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o abono salarial, o seguro desemprego, o Bolsa Família, as despesas de custeio e capital da saúde, da assistência social e da previdência e o salário de todos os servidores ativos dos órgãos dessas áreas.

"As receitas crescem mais ou menos na mesma proporção do PIB. O que pesa mesmo é a despesa", aponta o secretário de Orçamento Federal, George Soares.