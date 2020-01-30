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Tesouro Nacional

Rombo da Previdência bate recorde e atinge R$ 318 bilhões em 2019

Em 2019, o déficit previdenciário da União cresceu cerca de 10% em relação ao ano anterior, apontam dados do Tesouro Nacional

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 15:45
Rombo da Previdência bate recorde e atinge R$ 318 bilhões em 2019 Crédito: Pixabay
O rombo nas contas da Previdência atingiu R$ 318,4 bilhões no ano passado. O número é o maior registrado na série histórica.
Em 2019, o déficit previdenciário da União cresceu cerca de 10% em relação ao ano anterior, apontam dados do Tesouro Nacional.
Para corrigir distorções no sistema de aposentadorias e reduzir o rombo, o governo apresentou e conseguiu aprovar uma proposta de reforma da Previdência no ano passado.
O impacto para 2019, porém, foi nulo e o efeito nas contas deste ano ainda serão pequenos.
Os dados divulgados pelo Tesouro incluem os resultados do Regime Geral de Previdência Social, que atende ao setor privado, e os regimes de servidores públicos e militares, além do Fundo Constitucional do Distrito Federal.

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