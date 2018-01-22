Rombo da Previdência atinge recorde de R$ 268,7 bilhões em 2017

Sede da Superintendência do INSS no Espírito Santo Crédito: Gazeta Online

O déficit da Previdência no Brasil atingiu R$ 268,7 bilhões em 2017, em valores nominais. O montante considera tanto o sistema de aposentadoria dos trabalhadores do setor privado (INSS) quanto o regime próprio (dos funcionários públicos federais). A despesa total com previdência atingiu R$ 700,6 bilhões.

O sistema de aposentadoria dos trabalhadores do setor privado (INSS) fechou 2017 com déficit de R$ 183,9 bilhões, considerando a inflação. Em 2016, o rombo foi de R$ 155 bilhões - o que representou alta de 18,7%. No ano passado, o governo arrecadou R$ 377,6 bilhões com as contribuições previdenciárias e teve um gasto de R$ 561,5 bilhões com pagamento de benefícios.

O tamanho do déficit projetado para o ano era de R$ 185,8 bilhões. Para 2018., o descasamento das contas da Previdência Social está estimado em R$ 192,8 bilhões.

Segundo o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, as cifras são recorde.

 As despesas cresceram acima das receitas  destacou Caetano.

Já o regime próprio (dos funcionários públicos federais) registrou déficit de R$ 86,3 bilhões, elevação de 11,9% na comparação com o rombo registrado em 2016. No caso dos militares das Forças Armadas, o descasamento foi de R$ 37,6 bilhões em 2017, crescimento de 10,6% em relação ao valor apresentado no ano anterior, que foi de R$ 34 bilhões.