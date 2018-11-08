Ritmo de criação de vagas é lento, mas empresários estão otimistas

Carteira de Trabalho: sindicatos vão discutir se pontos da reforma trabalhista valem ou não Crédito: públicas/arquivo





O número de postos de trabalho não cresceu no ritmo esperado com a vigência da reforma trabalhista, porém os empresários continuam confiantes. Na avaliação deles, em 2018, os setores econômicos ainda estão sob o impacto da crise dos últimos anos e esperavam o cenário político presidencial se definir, por isso, frearam investimentos.

Estamos esperançosos que o comércio venha a retomar o número de contratações em 2019, que é o ano da esperança. A gente projetava uma meta maior de empregos, mas os altos e baixos da economia não fizeram com que ela se concretizasse, porém 2018 foi melhor do que os anos anteriores, diz o vice-presidente da Federação do Comércio (Fecomércio), João Elvécio Faé.

Já para o gerente jurídico do Sistema Findes, Samir Furtado Nemer, apesar da lei já ter apresentado efeito na indústria, ainda há um caminho grande a se percorrer para que o número de postos de trabalho aumente exponencialmente.

A reforma modernizou a relação de trabalho em vários aspectos, como por exemplo a negociação entre as partes ser soberana. A nova legislação está sendo incorporada a prática das empresas de modo gradual e os efeitos maiores virão com o tempo, pontua.

EXPECTATIVA

No final do ano passado, antes da reforma entrar em vigor, o governo afirmava que ela iria criar empregos e reduzir a informalidade. Já os sindicatos, diziam que iria aumentar a precariedade do mercado de trabalho, aponta Hélio Zylberstanj, professor de economia da USP.

Porém, olhando esse ano que passou, podemos dizer que os dois lados estavam errados. A reforma não criou empregos ou diminuiu a informalidade. Muito menos, criou a lei da selva.

O governo teve que fazer o discurso da criação de empregos, mas a gente sabe que para gerar novos postos é preciso fazer investimentos.

O economista Rudisom Rodrigues de Paula lembra que o fato de estar mais fácil contratar e demitir não garante uma criação maciça de empregos, mas sim o real crescimento econômico do país.

FRUSTOU

Para Clemilde Cortes Pereira, secretária de Administração e Finanças da Central Única dos Trabalhadores (CUT), a reforma não foi feita para gerar empregos, mas sim para facilitar a vida dos empresários. A jornada intermitente não deslanchou. As ações trabalhistas diminuíram pelo medo dos trabalhadores de terem que pagar o processo. Os empregos não vieram. Quem acreditava que haveria mais empregos, se frustrou.