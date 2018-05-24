Reunião para discutir ICMS sobre diesel deve ser adiada

Brasília - O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O secretário-executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), André Horta, enviou ofício ao Palácio do Planalto pedindo o adiamento da reunião do órgão que havia sido convocada extraordinariamente pelo governo para sexta-feira (25), com o objetivo de discutir mudanças no ICMS sobre combustíveis.

De acordo com interlocutores, a preocupação é que os secretários estaduais de Fazenda não consigam vir a Brasília por causa dos efeitos da paralisação dos caminhoneiros. Segundo um levantamento prévio, apenas oito secretários conseguiriam comparecer.

A convocação da reunião foi anunciada na quarta-feira (24) pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, durante uma entrevista coletiva, realizada para discutir a crise causada pela paralisação.

"A União está fazendo a parte dela, mas também existe uma preocupação nossa em relação ao ICMS", concluiu Padilha.

Entre os secretários de Fazenda dos estados, contudo, o espaço é reduzido para dar qualquer benefício.