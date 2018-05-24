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Greve dos caminhoneiros

Reunião para discutir ICMS sobre diesel deve ser adiada

Preocupação é que secretários estaduais não consigam comparecer a encontro do Confaz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 20:33

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 20:33

Brasília - O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O secretário-executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), André Horta, enviou ofício ao Palácio do Planalto pedindo o adiamento da reunião do órgão que havia sido convocada extraordinariamente pelo governo para sexta-feira (25), com o objetivo de discutir mudanças no ICMS sobre combustíveis.
De acordo com interlocutores, a preocupação é que os secretários estaduais de Fazenda não consigam vir a Brasília por causa dos efeitos da paralisação dos caminhoneiros. Segundo um levantamento prévio, apenas oito secretários conseguiriam comparecer.
A convocação da reunião foi anunciada na quarta-feira (24) pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, durante uma entrevista coletiva, realizada para discutir a crise causada pela paralisação.
"A União está fazendo a parte dela, mas também existe uma preocupação nossa em relação ao ICMS", concluiu Padilha.
Entre os secretários de Fazenda dos estados, contudo, o espaço é reduzido para dar qualquer benefício.
"Existe uma grande dificuldade de caixa dos estados e o segmento de combustíveis é um dos mais contribuem para as receitas estaduais na arrecadação do ICMS. Certamente esse cenário (do projeto apresentado por Jucá) seria hoje insustentável para a maioria dos entes. Dispostos a ajudar estamos sempre, mas não tem essa possibilidade fiscal hoje", disse um secretário.

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