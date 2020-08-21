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Em julho

Resultado do Caged 'é o Brasil voltando à normalidade', diz Bolsonaro

Nos resultados apresentados, depois de quatro meses no vermelho, houve a abertura líquida de 131.010 empregos com carteira assinada em julho

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 17:23
Bolsonaro durante pronunciamento em que afirmou que irá respeitar o teto de gastos
Bolsonaro durante pronunciamento em que afirmou que irá respeitar o teto de gastos Crédito: Carolina Antunes/PR
O presidente Jair Bolsonaro afirmou, pelo Twitter, que o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na tarde desta sexta-feira (21) pelo Ministério da Economia, representa "o Brasil voltando à normalidade". Depois de quatro meses no vermelho, houve a abertura líquida de 131.010 empregos com carteira assinada em julho.
"Em julho 2020 o CAGED apresentou um saldo positivo de 131.010 novos postos de trabalho. O grande destaque foi a indústria de transformação, em especial a fabricação de produtos alimentícios e a construção civil. É o Brasil voltando à normalidade", escreveu Bolsonaro na rede social.
Há pouco, o secretário especial de Previdência e Trabalho da Economia, Bruno Bianco, avaliou que o mercado de trabalho formal deve continuar apresentando resultados positivos nos próximos meses. "O Caged positivo de julho certamente é o primeiro de muitos", garantiu.
Bianco lembrou que a pasta não faz projeções de emprego e desemprego de longo prazo, mas disse esperar a continuidade da criação líquida de vagas. "Vem ocorrendo uma melhora sucessiva e significativa no Caged e tudo indica que ele continuará positivo, e mais positivo ainda. Estamos vendo setores se aquecendo e se mantendo vivos, o que é importante para a retomada. Certamente a melhora só começou, vamos continuar surpreendendo", completou.

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