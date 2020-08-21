Resultado do Caged 'é o Brasil voltando à normalidade', diz Bolsonaro

Bolsonaro durante pronunciamento em que afirmou que irá respeitar o teto de gastos Crédito: Carolina Antunes/PR

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, pelo Twitter, que o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na tarde desta sexta-feira (21) pelo Ministério da Economia, representa "o Brasil voltando à normalidade". Depois de quatro meses no vermelho, houve a abertura líquida de 131.010 empregos com carteira assinada em julho.

"Em julho 2020 o CAGED apresentou um saldo positivo de 131.010 novos postos de trabalho. O grande destaque foi a indústria de transformação, em especial a fabricação de produtos alimentícios e a construção civil. É o Brasil voltando à normalidade", escreveu Bolsonaro na rede social.

Há pouco, o secretário especial de Previdência e Trabalho da Economia, Bruno Bianco, avaliou que o mercado de trabalho formal deve continuar apresentando resultados positivos nos próximos meses. "O Caged positivo de julho certamente é o primeiro de muitos", garantiu.