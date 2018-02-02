Restaurantes lotados com turismo em alta no Espírito Santo

Dono de restaurante em Vitória, Walber Batista viu aumento no movimento Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

Com a estação do calor aquecida também nas vendas, em função do maior número de turistas no Estado, empresários afirmam que este está sendo o melhor verão dos últimos anos para o setor de comércio e turismo. Com isso, além dos hotéis e pousadas, os bares, restaurantes, lanchonetes e quiosques também estão faturando alto e precisando contratar mais.

É sem dúvidas o melhor verão dos últimos quatro anos, porque o consumidor está mais confiante e não tivemos nenhuma turbulência, como foi no ano passado com a greve dos militares. O que nos gera boas expectativas também para o Carnaval de Vitória, que está sendo melhor divulgado neste ano, com um bom potencial para atrair turistas, afirma José Lino Sepulcri, presidente da Fecomércio-ES.

Essa também é a percepção do empresário Walber Batista, proprietário do restaurante Partido Alto, em Jardim da Penha. Segundo ele, as pessoas estão mais otimistas nesse verão, o que tem proporcionado a melhora do movimento.

É natural todo janeiro ter um aumento no movimento, mas esse ano foi realmente surpreendente e está superando e muito o do ano passado, que vinha sendo bom, mas veio a greve da PM e matou o verão. Esse ano está melhor, com casa cheia todos os dias, conta.

O empresário alerta da necessidade dessa alta no turismo durar o ano todo. A gente precisa investir nessa área para que o turismo capixaba não fique limitado a janeiro, ressalta.

A melhora também foi sentida na churrascaria Bacana, que teve um aumento de 40% nas vendas e na lotação. O gerente das unidades de Vitória e da Serra, Paulo Boone, comenta que todas as três casas da rede estão ficando cheias.

A casa está lotada todos os dias, dando até fila de espera. O que é atípico porque nessa época costumamos ter queda, já que nosso público consumidor viaja. Com o turismo mais aquecido, o perfil dos clientes mudou, com um tíquete médio por pessoa maior. Então é o melhor verão desde que começou a crise, comemora.

EMPREGOS

Segundo o presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes do Estado (Sindbares), Rodrigo Miguel Vervloet, a alta demanda na estação deve gerar mais de 16 mil vagas em todo Estado.