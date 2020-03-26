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Coronavírus

Resolução adia prazo para entrega de declarações do Simples Nacional e MEI

Tributos federais com apuração em março deste ano e vencimento original em abril ficaram com vencimento para outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 14:46

Publicado em 26 de Março de 2020 às 14:46

teclado de computador
Declarações de Simples e MEI: novos prazos Crédito: Pintrest
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) prorrogou para 30 de junho deste ano o prazo de apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) e da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei), as duas referentes ao ano calendário de 2019.
A decisão consta de resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira e tem como objetivo diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia do coronavírus no Brasil.

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Na semana passada, o CGSN também aprovou resolução prorrogando o prazo para pagamento dos tributos federais para as empresas optantes pelo Simples Nacional.
Com isso, tributos federais com apuração em março deste ano e vencimento original em abril ficaram com vencimento para outubro.
Para aqueles com apuração em abril e vencimento em maio, o novo prazo de vencimento será em novembro. Para os tributos federais com apuração em maio e vencimento em junho, o pagamento agora poderá ser feito em dezembro.

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