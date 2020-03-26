Resolução adia prazo para entrega de declarações do Simples Nacional e MEI

Declarações de Simples e MEI: novos prazos Crédito: Pintrest

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) prorrogou para 30 de junho deste ano o prazo de apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) e da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-Simei), as duas referentes ao ano calendário de 2019.

A decisão consta de resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira e tem como objetivo diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia do coronavírus no Brasil.

Na semana passada, o CGSN também aprovou resolução prorrogando o prazo para pagamento dos tributos federais para as empresas optantes pelo Simples Nacional.

Com isso, tributos federais com apuração em março deste ano e vencimento original em abril ficaram com vencimento para outubro.