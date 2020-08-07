Reservas contra calotes superaram lucros de bancos

O pico nas provisões para devedores duvidosos já pode ter sido alcançado Crédito: Shutterstock

Em um período impactado do começo ao fim pela pandemia, os grandes bancos gastaram mais do que o dobro do lucro do segundo trimestre para enfrentar o "tsunami" de inadimplência que poderá ocorrer depois que o prazo das rolagens de dívidas feitas no início da pandemia chegar ao fim.

O pico nas provisões para devedores duvidosos já pode ter sido alcançado, mas novos reforços não estão descartados, a depender da força dos calotes e do ritmo de recuperação da economia brasileira.