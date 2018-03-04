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Comércio siderúrgico

Republicanos querem que Trump reverta sobretaxa do aço

Presidente disse, neste sábado (03), que aumentará imposto de carros se houver retaliação da UE

Publicado em 03 de Março de 2018 às 21:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2018 às 21:55
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Gage Skidmore | Flickr
Os republicanos no Congresso se inclinaram a ignorar os caprichos do presidente Donald Trump, sabendo que o que ele diz sobre controle de armas, imigração ou outros temas complicados pode mudar de um dia para o outro. A decisão de Trump de sobretaxar o aço e o alumínio importados, no entanto, provocou uma rara urgência entre os republicanos.
Agora, os membros do partido do presidente se apressam para tentar convencê-lo de que tal aumento desencadearia uma guerra comercial que poderia conter os recentes avanços da economia americana, e, talvez, até fazê-la andar para trás.
Diferentemente das questões relativas à política de imigração e ao controle de armas, Trump pode alterar a política comercial com uma ordem executiva. Isso intensifica a pressão sobre os legisladores republicanos para fazer com que ele mude de opinião antes de aprovar as sanções, o que poderia acontecer já na próxima semana.
Neste sábado (03), Trump não deu sinais de retroceder. No Twitter, ele disse que cobraria impostos dos carros fabricados na União Europeia caso a UE insista em retaliar a sobretaxa americana do aço e alumínio.
Assim que Trump fez o anúncio da sobretaxa, o presidente da Câmara, o republicano Paul Ryan, o chamou, e ainda está esperando a Casa Branca reconsiderar a decisão. Já o senador republicano Ben Sasse e outros legisladores ofereceram a Trump assessoria privada.
Alguns estão apelando ao desejo do presidente de ver uma Bolsa robusta, e alertaram que os castigos comerciais poderiam desfazer alguns dos ganhos que eles atribuem à reforma fiscal que Trump promulgou no ano passado.

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