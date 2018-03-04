Republicanos querem que Trump reverta sobretaxa do aço

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Gage Skidmore | Flickr

Os republicanos no Congresso se inclinaram a ignorar os caprichos do presidente Donald Trump, sabendo que o que ele diz sobre controle de armas, imigração ou outros temas complicados pode mudar de um dia para o outro. A decisão de Trump de sobretaxar o aço e o alumínio importados, no entanto, provocou uma rara urgência entre os republicanos.

Agora, os membros do partido do presidente se apressam para tentar convencê-lo de que tal aumento desencadearia uma guerra comercial que poderia conter os recentes avanços da economia americana, e, talvez, até fazê-la andar para trás.

Diferentemente das questões relativas à política de imigração e ao controle de armas, Trump pode alterar a política comercial com uma ordem executiva. Isso intensifica a pressão sobre os legisladores republicanos para fazer com que ele mude de opinião antes de aprovar as sanções, o que poderia acontecer já na próxima semana.

Neste sábado (03), Trump não deu sinais de retroceder. No Twitter, ele disse que cobraria impostos dos carros fabricados na União Europeia caso a UE insista em retaliar a sobretaxa americana do aço e alumínio.

Assim que Trump fez o anúncio da sobretaxa, o presidente da Câmara, o republicano Paul Ryan, o chamou, e ainda está esperando a Casa Branca reconsiderar a decisão. Já o senador republicano Ben Sasse e outros legisladores ofereceram a Trump assessoria privada.