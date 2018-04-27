Relator da Eletrobras tira recursos do pré-sal para financiar gasodutos

Sede da Eletrobras Crédito: Agência

Além de aumentar subsídios que podem impactar na conta de luz, o relatório da medida provisória (MP) que trata da privatização da Eletrobras permite que 20% dos recursos do Fundo Social do pré-sal sejam destinados para financiar infraestruturas do setor de gás, principalmente a construção de gasodutos. O fundo do pré-sal recolhe royalties da exploração de petróleo para investimentos em saúde e educação.

O dispositivo foi incluído pelo deputado Júlio Lopes (PP-RJ) na MP 814. O relatório deve ser votado no início de maio em uma comissão especial do Congresso. A mudança é criticada pela Associação Brasileira dos Grandes Consumidores (Abrace).

 Isso tira o risco do empreendedor e coloca para o consumidor  disse nesta sexta-feira o presidente da entidade, Edvaldo Santana, também ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Pela proposta de Lopes, o Fundo Social do pré-sal, criado em 2010, pode ter sua receita reduzida para bancar o Dutogas, como relator batizou a criação do Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte e Escoamento da Produção.

Esse novo fundo para o gás será financiado com 20% da receita da comercialização do petróleo e gás natural da União, de acordo com o texto. Hoje, 100% dessa receita vai para o Fundo Social.

Segundo o texto do relator, o objetivo do Dutogas é constituir fonte de recursos para a expansão do sistema de gasodutos de transporte de gás natural e instalações de regaseificação complementares.

A MP 814, que tinha três artigos originalmente, pode se transformar em uma lei de 30 páginas. Inicialmente, a medida permitia mecanismos para viabilizar a privatização de seis distribuidoras de energia da Eletrobras que operam no Norte e Nordeste, que a empresa tenta vender até julho.