Rei dos ternos de Vitória morre aos 90 anos

Ermelino de Souza Crédito: Arquivo Pessoal

Todos os dias, durante 60 anos, o bom humor de Ermelino de Souza contagiou quem ia até a loja que criou, no centro de Vitória. Lá conversava e via o melhor terno para vestir seus clientes, o que era uma de suas maiores alegrias.

Nesta sexta-feira (18), aos 90 anos, Ermelino deixou seu legado para a história do comércio capixaba. Além de saudade às cinco filhas, onze netos e sete bisnetos.

Ele foi um exemplo de homem de família, pai trabalhador, muito querido e brincalhão. Meu pai sempre estava com bom astral e sem cara feia. Por isso, temos muito orgulho da família que ele criou, contou a filha caçula dele, Claudia de Souza.

Segundo Claudia, muitos clientes que passaram pela loja viraram amigos. Além disso, o comerciante também já vestiu muitos governadores. Como ficamos próximos ao Palácio Anchieta, muitos governadores passaram pela loja para comprar ternos, disse.

Ermelino nasceu em Alfredo Chaves e aos 18 anos já trabalhava como comerciante. A venda sempre foi uma paixão dele. Em fevereiro de 1958, abriu a Casa Ermelino, em Vitória.

O Ermelino foi um dos primeiros lojistas que Vitória teve. Sempre foi uma pessoa íntegra, humilde. E sempre teve seu estabelecimento no centro da capital. Primeiro foi na Praça 8 e depois na Rua Duque de Caxias, lembrou José Lino Sepulcri, amigo e presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio).

José Lino ainda recorda que uma das principais características de Ermelino era o fato de ele primar pelo bom atendimento aos clientes. Ele se especializou na venda de roupas masculinas e se tornou referência no comércio lojista na Capital por ter esse atendimento diferenciado, contou.

Ermelino era um apaixonado por futebol e fazia da loja um ponto de encontro. O time do coração, Flamengo, era o motivo de reunião na loja todas às segundas-feiras. No domingo tinha jogo, então no outro dia as pessoas passavam lá para conversarem com o meu pai sobre o resultado e o desempenho do time, comentou a filha Claudia de Souza.

HISTÓRIA

Ermelino de Souza morreu aos 90 anos e foi enterrado nesta sexta-feira (18) no Cemitério Jardim da Paz, na Serra. Ele era viúvo e deixou cinco filhas, onze netos e sete bisnetos. A loja de roupas masculinas que construiu na capital é uma das mais antigas e completou, em fevereiro, 60 anos.