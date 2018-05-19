Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Rei dos ternos de Vitória morre aos 90 anos

Um dos comerciantes mais tradicionais de Vitória, Ermelino de Souza deixou cinco filhas, onze netos e sete bisnetos

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 22:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 22:17
Ermelino de Souza Crédito: Arquivo Pessoal
Todos os dias, durante 60 anos, o bom humor de Ermelino de Souza contagiou quem ia até a loja que criou, no centro de Vitória. Lá conversava e via o melhor terno para vestir seus clientes, o que era uma de suas maiores alegrias.
Nesta sexta-feira (18), aos 90 anos, Ermelino deixou seu legado para a história do comércio capixaba. Além de saudade às cinco filhas, onze netos e sete bisnetos.
Ele foi um exemplo de homem de família, pai trabalhador, muito querido e brincalhão. Meu pai sempre estava com bom astral e sem cara feia. Por isso, temos muito orgulho da família que ele criou, contou a filha caçula dele, Claudia de Souza.
Segundo Claudia, muitos clientes que passaram pela loja viraram amigos. Além disso, o comerciante também já vestiu muitos governadores. Como ficamos próximos ao Palácio Anchieta, muitos governadores passaram pela loja para comprar ternos, disse.
Ermelino nasceu em Alfredo Chaves e aos 18 anos já trabalhava como comerciante. A venda sempre foi uma paixão dele. Em fevereiro de 1958, abriu a Casa Ermelino, em Vitória.
O Ermelino foi um dos primeiros lojistas que Vitória teve. Sempre foi uma pessoa íntegra, humilde. E sempre teve seu estabelecimento no centro da capital. Primeiro foi na Praça 8 e depois na Rua Duque de Caxias, lembrou José Lino Sepulcri, amigo e presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio).
José Lino ainda recorda que uma das principais características de Ermelino era o fato de ele primar pelo bom atendimento aos clientes. Ele se especializou na venda de roupas masculinas e se tornou referência no comércio lojista na Capital por ter esse atendimento diferenciado, contou.
Ermelino era um apaixonado por futebol e fazia da loja um ponto de encontro. O time do coração, Flamengo, era o motivo de reunião na loja todas às segundas-feiras. No domingo tinha jogo, então no outro dia as pessoas passavam lá para conversarem com o meu pai sobre o resultado e o desempenho do time, comentou a filha Claudia de Souza.
HISTÓRIA
Ermelino de Souza morreu aos 90 anos e foi enterrado nesta sexta-feira (18) no Cemitério Jardim da Paz, na Serra. Ele era viúvo e deixou cinco filhas, onze netos e sete bisnetos. A loja de roupas masculinas que construiu na capital é uma das mais antigas e completou, em fevereiro, 60 anos.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados