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Ministros

Reforma divide governo Bolsonaro

Futuros chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e superministro da Economia, Paulo Guedes, abrem divergência pública sobre projeto de emergência da reforma da Previdência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 11:51

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 11:51

O economista Paulo Guedes Crédito: Agência Brasil
Os dois principais ministros anunciados pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e Paulo Guedes, do provável superministério da Economia, discordam publicamente da necessidade de votar ainda este ano a reforma da Previdência. O primeiro é um dos divulgadores da lenda urbana de que não há déficit no setor, pois para fechar suas contas bastaria, segundo ele e muitos seguidores da teoria à esquerda e à direita, cobrar as dívidas de grandes empresas.
O segundo argumenta que, para evitar que não haja dinheiro para pagar as aposentadorias ainda na primeira metade do governo, urge aprovar o remendo de urgência proposto pelo presidente Temer. E aí? Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas de quarta-feira 31 de outubro de 2018.

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