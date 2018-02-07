Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Votos insuficientes

Reforma da Previdência pode ser retirada de pauta

Líder do governo na Câmara, defende a busca uma solução conjunta com o Congresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 16:28

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 16:28

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), líder do governo na Câmara Crédito: Divulgação/Câmara dos Deputados
O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), defendeu nesta terça-feira (06) que o governo busque uma solução conjunta com o Congresso se chegar ao fim deste mês sem os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. Ao ser indagado sobre a posição do presidente da Casa, Rodrigo Maia, de só votar a matéria se o Planalto apresentar o quorum necessário (de 308 votos), Ribeiro afirmou que seria uma "irresponsabilidade" votar a proposta, diante do risco de derrota. Ele admitiu que o tema pode ser retirado da pauta. A votação está marcada para começar no dia 19 de fevereiro e terminar no dia 28.
"Seria uma irresponsabilidade colocar a matéria, sabendo que ela não será aprovada", disse Ribeiro, citando o impacto negativo para o mercado, depois que o país teve a nota de crédito rebaixada por agência de classificação de risco.
"Se o presidente da Câmara retirar da pauta, vamos enfrentar outros temas. Não pode ficar para março (a proposta) até o porque o calendário na Casa é diminuto por causa das eleições", afirmou o líder, acrescentando:
"Agora, nós temos convicção de que temos que buscar a aprovação até o último instante. Esse é nosso papel", concluiu ele.
POR QUE A REFORMA É NECESSÁRIA?
A Previdência registra rombo crescente: gastos saltaram de 0,3% do PIB, em 1997, para projetados 2,7%, em 2017. Em 2016, o déficit do INSS chega aos R$ 149,2 bilhões (2,3% do PIB) e em 2017, está estimado em R$ 181,2 bilhões. Os brasileiros estão vivendo mais, a população tende a ter mais idosos, e os jovens, que sustentam o regime, diminuirão.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 signos mais amorosos do zodíaco
Imagem de destaque
Pão de queijo de frigideira: aprenda receita fácil para o café da tarde
Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados