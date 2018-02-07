Reforma da Previdência pode ser retirada de pauta

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), líder do governo na Câmara Crédito: Divulgação/Câmara dos Deputados

O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), defendeu nesta terça-feira (06) que o governo busque uma solução conjunta com o Congresso se chegar ao fim deste mês sem os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. Ao ser indagado sobre a posição do presidente da Casa, Rodrigo Maia, de só votar a matéria se o Planalto apresentar o quorum necessário (de 308 votos), Ribeiro afirmou que seria uma "irresponsabilidade" votar a proposta, diante do risco de derrota. Ele admitiu que o tema pode ser retirado da pauta. A votação está marcada para começar no dia 19 de fevereiro e terminar no dia 28.

"Seria uma irresponsabilidade colocar a matéria, sabendo que ela não será aprovada", disse Ribeiro, citando o impacto negativo para o mercado, depois que o país teve a nota de crédito rebaixada por agência de classificação de risco.

"Se o presidente da Câmara retirar da pauta, vamos enfrentar outros temas. Não pode ficar para março (a proposta) até o porque o calendário na Casa é diminuto por causa das eleições", afirmou o líder, acrescentando:

"Agora, nós temos convicção de que temos que buscar a aprovação até o último instante. Esse é nosso papel", concluiu ele.

POR QUE A REFORMA É NECESSÁRIA?

A Previdência registra rombo crescente: gastos saltaram de 0,3% do PIB, em 1997, para projetados 2,7%, em 2017. Em 2016, o déficit do INSS chega aos R$ 149,2 bilhões (2,3% do PIB) e em 2017, está estimado em R$ 181,2 bilhões. Os brasileiros estão vivendo mais, a população tende a ter mais idosos, e os jovens, que sustentam o regime, diminuirão.