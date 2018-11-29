Reforma da Previdência: Bolsonaro diz que fllho pode ter se equivocado

Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PSC Crédito: Reprodução/ Facebook Eduardo Bolsonaro

O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que o filho e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), pode ter se equivocado ao dizer que talvez o futuro governo não consiga aprovar a reforma da Previdência. A fala de Eduardo, feita a investidores, nos Estados Unidos, foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo.

"Pode ser que ele tenha se equivocado, o garoto. Com certeza alguma reforma nós vamos propor para o parlamento discutir e aprovar, que não é essa que está aí. Eu tenho certeza que meu filho não disse isso. Ele está fazendo um excelente trabalho lá fora", disse o presidente eleito.