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Equívoco

Reforma da Previdência: Bolsonaro diz que fllho pode ter se equivocado

Eduardo afirmou em palestra nos Estados Unidos que governo talvez não consiga aprovar mudanças

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 00:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 00:41
Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PSC Crédito: Reprodução/ Facebook Eduardo Bolsonaro
O presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que o filho e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), pode ter se equivocado ao dizer que talvez o futuro governo não consiga aprovar a reforma da Previdência. A fala de Eduardo, feita a investidores, nos Estados Unidos, foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo.
"Pode ser que ele tenha se equivocado, o garoto. Com certeza alguma reforma nós vamos propor para o parlamento discutir e aprovar, que não é essa que está aí. Eu tenho certeza que meu filho não disse isso. Ele está fazendo um excelente trabalho lá fora", disse o presidente eleito.
Mais cedo, outro filho do presidente, o senador eleito Flavio Bolsonaro afirmou que serão enviadas propostas por meio de projetos de lei infraconstitucionais, que podem tramitar mais rápido e exigem menos quórum. A estratégia seria levar adiante essas propostas enquanto as mudanças constitucionais tramitam em paralelo.

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