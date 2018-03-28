Redução na taxa do cartão de débito beneficia pequeno varejista

Cartão de crédito Crédito: Reprodução/Pixabay

Anunciada pelo Banco Central na segunda-feira, 26, a medida que reduz tarifas de operações com cartão de débito deve estimular o uso dos cartões e favorecer sobretudo pequenos varejistas, que hoje lidam com custos mais elevados.

O Banco Central atuou para limitar a tarifa de intercâmbio, uma taxa paga aos emissores de cartões (bancos, por exemplo) pelos credenciadores (Cielo, Rede, entre outras empresas). Para operações no débito, a determinação do BC é de que a tarifa seja limitada em dois parâmetros: a média deverá ser de até 0,50% do valor da compra e a máxima em até 0,80%.

No mercado, essa redução da tarifa que vai para os bancos é vista como um estímulo para que aumente o volume das transações em cartão, que passariam a substituir as transações em dinheiro e ganhariam espaço sobretudo nos varejistas de menor porte.

Quanto menor o lojista, mais ele tende a perceber esse efeito, dado que grandes varejistas já trabalham com uma estrutura mais otimizada de custo de transação, comenta Fabrício Costa, fundador da Equals, empresa especializada em gestão de meios de pagamento. Hoje, a taxa varia conforme o relacionamento do lojista com a empresa de cartões. Grandes varejistas têm maior volume e maior capacidade de negociação.

Do lado dos varejistas, a discussão foi acompanhada pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), que já esperava o anúncio da nova medida para este mês de março. Segundo a entidade, a redução da taxa tende a aumentar o volume de transações com débito. Com maior volume, os bancos poderiam compensar as perdas com a taxa menor.

A medida do BC, que vale a partir de 1.º de outubro deste ano, faz com que o teto da taxa paga aos bancos possa cair até 40%, conforme informou o diretor de Política Monetária do Banco Central, Reinaldo Le Grazie. Antes da medida, a tarifa máxima chegava em torno de 1,12%, e não havia limitação, disse ele.

A maior concorrência entre empresas de maquininha é vista como um ponto chave para esse novo passo no setor. O varejista só vai ser beneficiado porque hoje já há mais concorrência no mercado, comenta Costa.

PROCESSO

Como é hoje? (valores médios divulgados pelo BC)

1. Consumidor compra na loja X e paga R$ 100 no débito

2. Lojista paga taxa de desconto de R$ 1,45 à credenciadora

3. Do valor recebido da loja, credenciadora fica com R$ 0,63 para pagar custo da transação e remunerar a empresa

4. Credenciadora repassa para o banco emissor do cartão R$ 0,82

Como ficará?

1. Valor médio pago pela credenciadora ao banco será de R$ 0,50

2. Queda do custo pode ser repassado ao comércio