Rede Gazeta conquista nove troféus no Prêmio Cooperativista

Jornalistas da Rede Gazeta foram premiados no PJC Crédito: Caroline Mauri

Profissionais da Rede Gazeta ganharam nove troféus na 12º edição do Prêmio de Jornalismo Cooperativista (PJC), que aconteceu na noite desta quinta-feira (29), em uma casa de show, em Vitória. A empresa foi finalista em cinco categorias, concorrendo com dez materiais publicados nos veículos de comunicação do grupo.

Gazeta Online, Luciana de Castro, ficou em primeiro lugar, com Corte e sangria: as mulheres seringueiras e a produção da borracha no ES. Em segundo lugar, ficou Ana Gláucia Peixoto, do Aqui Notícias. Já o terceiro lugar foi alcançado por Denys Lobo, também do Portal Tempo Novo. Na categoria Webjornalismo, a repórter do, Luciana de Castro, ficou em primeiro lugar, com . Em segundo lugar, ficou Ana Gláucia Peixoto, do Aqui Notícias. Já o terceiro lugar foi alcançado por Denys Lobo, também do Portal Tempo Novo.

Jornalista Luciana Castro ganha premiação Crédito: Gazeta online

No Voto Popular, Cesar Fernandes, do Portal Gshow, foi o vencedor. Ele concorreu com Bike Vitória: uma ilha em movimento.

Em Fotografia, Ricardo Medeiros ficou em primeiro lugar, com A beleza das seringueiras. Em segundo lugar, o ganhador foi Leandro Faria de Castro Fidelis, da Safra ES. Já Vinícius Nascimento Gonçalves, do G1 ES, com O futuro do café Conilon 2 ficou em terceiro lugar.

Produtos gourmet do Espírito Santo conquistam o mundo. Na categoria Impresso, Leandro Faria de Castro Fidelis, da Safra ES, ficou em primeiro lugar. Bruno Faustino alcançou a segunda posição. A repórter de A Gazeta, Siumara Gonçalves, ficou em terceiro lugar, com a reportagem .

Jornalista Siumara Gonçalves ganha premiaçãp Crédito: Gazeta online

Já na categoria Telejornalismo, Luanna Almeida Esteves, da TV Gazeta, ficou em primeiro lugar, com reportagem a Jardim da Penha: um bairro que respira cooperação. Na segunda posição, o ganhador foi Bruno Faustino, da TVE. Ariele Rui, da TV Gazeta Norte, foi finalista com a reportagem A importância da Cooabriel na história do café conilon, um dos principais produtos agrícolas do Espírito Santo e ficou em terceiro lugar.

Na categoria Cinegrafia, foram finalistas Fabrício Christ, da TV Gazeta, com Galinha caipira também coopera e Marcel Alves Maciel, da TV Gazeta Sul, com Escola de Venda Nova do Imigrante ensina cooperativismo. Fabrício ficou na terceira posição, seguido por Marcel, em segundo lugar. Na primeira posição do ganhador foi Alex Miranda, da TVE.

Em Radiojornalismo, Terezinha Jovita e Camila Santos Almeida, da Rádio Espírito Santo, ficaram primeiro e terceiro lugar, respectivamente. Leandro Nossa, da Band News, ficou ficou em segundo lugar.

Na categoria Estudante, o universitário Wellington Anholetti Viana foi o vencedor.







