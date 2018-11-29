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Jornalismo

Rede Gazeta conquista nove troféus no Prêmio Cooperativista

A premiação aconteceu na noite desta quinta-feira (29), em uma casa de show, em Vitória; a empresa foi finalista em cinco categorias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 18:27

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 18:27

Jornalistas da Rede Gazeta foram premiados no PJC Crédito: Caroline Mauri
Profissionais da Rede Gazeta ganharam nove troféus na 12º edição do Prêmio de Jornalismo Cooperativista (PJC), que aconteceu na noite desta quinta-feira (29), em uma casa de show, em Vitória. A empresa foi finalista em cinco categorias, concorrendo com dez materiais publicados nos veículos de comunicação do grupo. 
Na categoria Webjornalismo, a repórter do Gazeta Online, Luciana de Castro, ficou em primeiro lugar, com Corte e sangria: as mulheres seringueiras e a produção da borracha no ES. Em segundo lugar, ficou Ana Gláucia Peixoto, do Aqui Notícias. Já o terceiro lugar foi alcançado por Denys Lobo, também do Portal Tempo Novo.
Jornalista Luciana Castro ganha premiação Crédito: Gazeta online
No Voto Popular, Cesar Fernandes, do Portal Gshow, foi o vencedor. Ele concorreu com Bike Vitória: uma ilha em movimento.
Em Fotografia, Ricardo Medeiros ficou em primeiro lugar, com A beleza das seringueiras. Em segundo lugar, o ganhador foi Leandro Faria de Castro Fidelis, da Safra ES. Já Vinícius Nascimento Gonçalves, do G1 ES, com O futuro do café Conilon 2 ficou em terceiro lugar.
Na categoria Impresso, Leandro Faria de Castro Fidelis, da Safra ES, ficou em primeiro lugar. Bruno Faustino alcançou a segunda posição. A repórter de A Gazeta, Siumara Gonçalves, ficou em terceiro lugar, com a reportagem Produtos gourmet do Espírito Santo conquistam o mundo.
Jornalista Siumara Gonçalves ganha premiaçãp Crédito: Gazeta online
Já na categoria Telejornalismo, Luanna Almeida Esteves, da TV Gazeta, ficou em primeiro lugar, com reportagem a Jardim da Penha: um bairro que respira cooperação. Na segunda posição, o ganhador foi Bruno Faustino, da TVE. Ariele Rui, da TV Gazeta Norte, foi finalista com a reportagem A importância da Cooabriel na história do café conilon, um dos principais produtos agrícolas do Espírito Santo e ficou em terceiro lugar. 
Na categoria Cinegrafia, foram finalistas Fabrício Christ, da TV Gazeta, com Galinha caipira também coopera e Marcel Alves Maciel, da TV Gazeta Sul, com Escola de Venda Nova do Imigrante ensina cooperativismo. Fabrício ficou na terceira posição, seguido por Marcel, em segundo lugar.  Na primeira posição do ganhador foi Alex Miranda, da TVE.
Em Radiojornalismo, Terezinha Jovita e Camila Santos Almeida, da Rádio Espírito Santo, ficaram primeiro e terceiro lugar, respectivamente. Leandro Nossa, da Band News, ficou ficou em segundo lugar.
Na categoria Estudante, o universitário Wellington Anholetti Viana foi o vencedor. 
 
 
 

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