Rede Gazeta conquista nove troféus no Prêmio Cooperativista

Profissionais da Rede Gazeta ganharam nove troféus na 12º edição do Prêmio de Jornalismo Cooperativista (PJC), que aconteceu na noite desta quinta-feira (29), em uma casa de show, em Vitória. A empresa foi finalista em cinco categorias, concorrendo com dez materiais publicados nos veículos de comunicação do grupo.
Na categoria Webjornalismo, a repórter do Gazeta Online, Luciana de Castro, ficou em primeiro lugar, com Corte e sangria: as mulheres seringueiras e a produção da borracha no ES. Em segundo lugar, ficou Ana Gláucia Peixoto, do Aqui Notícias. Já o terceiro lugar foi alcançado por Denys Lobo, também do Portal Tempo Novo.
No Voto Popular, Cesar Fernandes, do Portal Gshow, foi o vencedor. Ele concorreu com Bike Vitória: uma ilha em movimento.
Em Fotografia, Ricardo Medeiros ficou em primeiro lugar, com A beleza das seringueiras. Em segundo lugar, o ganhador foi Leandro Faria de Castro Fidelis, da Safra ES. Já Vinícius Nascimento Gonçalves, do G1 ES, com O futuro do café Conilon 2 ficou em terceiro lugar.
Na categoria Impresso, Leandro Faria de Castro Fidelis, da Safra ES, ficou em primeiro lugar. Bruno Faustino alcançou a segunda posição. A repórter de A Gazeta, Siumara Gonçalves, ficou em terceiro lugar, com a reportagem Produtos gourmet do Espírito Santo conquistam o mundo.
Já na categoria Telejornalismo, Luanna Almeida Esteves, da TV Gazeta, ficou em primeiro lugar, com reportagem a Jardim da Penha: um bairro que respira cooperação. Na segunda posição, o ganhador foi Bruno Faustino, da TVE. Ariele Rui, da TV Gazeta Norte, foi finalista com a reportagem A importância da Cooabriel na história do café conilon, um dos principais produtos agrícolas do Espírito Santo e ficou em terceiro lugar.
Na categoria Cinegrafia, foram finalistas Fabrício Christ, da TV Gazeta, com Galinha caipira também coopera e Marcel Alves Maciel, da TV Gazeta Sul, com Escola de Venda Nova do Imigrante ensina cooperativismo. Fabrício ficou na terceira posição, seguido por Marcel, em segundo lugar. Na primeira posição do ganhador foi Alex Miranda, da TVE.
Em Radiojornalismo, Terezinha Jovita e Camila Santos Almeida, da Rádio Espírito Santo, ficaram primeiro e terceiro lugar, respectivamente. Leandro Nossa, da Band News, ficou ficou em segundo lugar.
Na categoria Estudante, o universitário Wellington Anholetti Viana foi o vencedor.