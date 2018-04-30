Receita recebe 4,8 mil declarações de Imposto de Renda por minuto

. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Até as 15 horas desta segunda-feira (30), 27,162 milhões de declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita. Em media, estão sendo entregues 4.884 mil declarações por minuto .

De acordo com o supervisor nacional do IR, Joaquim Adir, a expectativa é de que 28,8 milhões de contribuintes entreguem a declaração. O prazo de entrega da declaração encerra nesta segunda-feira, às 23h59.

A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

As restituições ao contribuintes que não caíram na malha fina serão pagas no período de 15 de junho a 17 de dezembro.

São obrigados a declarar o IR, entre outros casos, aqueles que receberam rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70.