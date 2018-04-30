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Receita recebe 4,8 mil declarações de Imposto de Renda por minuto

A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 19:39
. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Até as 15 horas desta segunda-feira (30), 27,162 milhões de declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita. Em media, estão sendo entregues 4.884 mil declarações por minuto .
De acordo com o supervisor nacional do IR, Joaquim Adir, a expectativa é de que 28,8 milhões de contribuintes entreguem a declaração. O prazo de entrega da declaração encerra nesta segunda-feira, às 23h59.
A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.
As restituições ao contribuintes que não caíram na malha fina serão pagas no período de 15 de junho a 17 de dezembro.
São obrigados a declarar o IR, entre outros casos, aqueles que receberam rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70.
Uma das novidades neste ano é que passou a ser obrigatório informar o CPF de dependentes a partir de 8 anos ou mais, completados até a data de 31/12/2017.

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