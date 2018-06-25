Receita Federal suspende funcionamento de agência no ES

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A Receita Federal decidiu suspender o funcionamento de 25 agências no país em 15 estados, a partir do dia 6 de julho, devido ao cancelamento de dotações orçamentárias. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (25). Na lista de agências, está a de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo.

De acordo com a portaria, caberá à Coordenação-Geral de Atendimento (Cogea) a adoção das medidas necessárias e avaliação de alternativas de atendimento.

As regiões fiscais atingidas deverão informar, até o dia 2 de julho, a relação dos servidores a serem removidos e também os impactos orçamentários. A portaria, que entra em vigor a partir desta segunda-feira, é assinada por Paulo Ricardo de Souza Cardozo, subsecretário adjunto da Receita.

AS CIDADES QUE TERÃO AGÊNCIAS SUSPENSAS

Jardim - MS

São Luiz dos Montes Belos- GO

Manacapuru- AM

São Gabriel da Cachoeira - AM

Sena Madureira -AC

São Raimundo Nonato - PI

Camocim - CE

Penedo - AL

Pau dos Ferros - RN

Ibotirama- BA

Itamaraju - BA

Ponte Nova - MG

Itaúna - MG

Oliveira - MG

Cataguazes - MG

São Mateus - ES

Piraju - SP

Jales - SP

Videira - SC

Loanda -PR

Laranjeiras do Sul-PR

Iporã - PR

Veranópolis - RS

Guaíba - RS