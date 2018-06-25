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Falta de orçamento

Receita Federal suspende funcionamento de agência no ES

Portaria foi publicada nesta segunda-feira (25); no Brasil, serão 25 agências com atendimento suspenso

Publicado em 25 de Junho de 2018 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2018 às 19:21
Crédito: Reprodução
A Receita Federal decidiu suspender o funcionamento de 25 agências no país em 15 estados, a partir do dia 6 de julho, devido ao cancelamento de dotações orçamentárias. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (25). Na lista de agências, está a de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo.
De acordo com a portaria, caberá à Coordenação-Geral de Atendimento (Cogea) a adoção das medidas necessárias e avaliação de alternativas de atendimento.
As regiões fiscais atingidas deverão informar, até o dia 2 de julho, a relação dos servidores a serem removidos e também os impactos orçamentários. A portaria, que entra em vigor a partir desta segunda-feira, é assinada por Paulo Ricardo de Souza Cardozo, subsecretário adjunto da Receita.
AS CIDADES QUE TERÃO AGÊNCIAS SUSPENSAS
Jardim - MS
São Luiz dos Montes Belos- GO
Manacapuru- AM
São Gabriel da Cachoeira - AM
Sena Madureira -AC
São Raimundo Nonato - PI
Camocim - CE
Penedo - AL
Pau dos Ferros - RN
Ibotirama- BA
Itamaraju - BA
Ponte Nova - MG
Itaúna - MG
Oliveira - MG
Cataguazes - MG
São Mateus - ES
Piraju - SP
Jales - SP
Videira - SC
Loanda  -PR
Laranjeiras do Sul-PR
Iporã - PR
Veranópolis - RS
Guaíba - RS
São Leopoldo - RS

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