Receita abre consulta ao quarto lote de restituição nesta segunda

Receita Federal Crédito: Reprodução

Receita Federal libera a partir das 9h a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2018. O crédito para 2.646.626 contribuintes será realizado no dia 17 de setembro, totalizando o valor de R$ 3,3 bilhões. libera a partir das 9h a consulta ao quarto lote de restituição do2018. O crédito para 2.646.626 contribuintes será realizado no dia 17 de setembro, totalizando o valor de R$ 3,3 bilhões.

Esse grupo de contribuintes inclui 4.863 idosos acima de 80 anos, 36.308 entre 60 e 79 anos, 5.490 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, além de 18.409 professores. Consulte aqui.

Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento da instituição por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos). Se a pessoa tiver sido incluído neste lote, mas o dinheiro não estiver creditado no dia 17 na conta indicada por ela, será preciso procurar uma agência doou ligar para a central de atendimento da instituição por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Neste caso, o interessado poderá agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer outro banco. Nesta leva, também estarão incluídas devoluções residuais dos exercícios de 2008 a 2017.

Confira o calendário de pagamento bancário das próximas restituições:

5º lote - 15/10/2018

6º lote - 16/11/2018

7º lote - 17/12/2018

A consulta é sempre liberada uma semana antes.

É importante se planejar