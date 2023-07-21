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Dinheiro no bolso

Receita abre consulta ao 3° lote de restituição do IR na segunda (24)

A liberação dos valores será feita no dia 31 de julho, e o dinheiro virá com correção da taxa básica de juros

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 13:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jul 2023 às 13:35
SÃO PAULO - A Receita Federal abre, na segunda-feira (24), a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2023. O lote deve contemplar os contribuintes prioritários e também os que não estão em nenhuma das regras que garantem a prioridade no pagamento.
A liberação dos valores será feita no dia 31 de julho, e o dinheiro virá com correção da taxa básica de juros da economia, a Selic, atualmente em 13,75% ao ano, o que tem sido motivo de embate entre membros do governo federal, empresários e o Banco Central.
Notas de dinheiro, real, cédulas
Notas de dinheiro, real, cédulas Crédito: Divulgação
A consulta para saber se vai receber o dinheiro é feita no site da Receita Federal, no aplicativo Meu Imposto de Renda e no eCAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita). O dinheiro é pago na conta informada ao entregar a declaração ou por meio de Pix.
As informações sobre o lote de restituição costumam ser liberadas a partir das 9h. No site, o contribuinte deve informar o seu nome completo, o CPF e a data de nascimento. Já por meio do eCAC, é necessário ter senha do Portal Gov.br. A consulta no e-CAC é mais completa. Se houver alguma pendência, haverá essa informação ao contribuinte.

COMO FAZER A CONSULTA À RESTITUIÇÃO DO IR

  • Pelo site: 
  • Entre no site da Receita e clique em "Meu Imposto de Renda"
  • Vá em "Consultar a Restituição"
  • Informe o CPF, a data de nascimento e o ano-exercício, que no caso é 2023. Por fim, marque o captcha sinalizando que é humano e clique em consultar
  • Pelo aplicativo Meu Imposto de Renda
  • No aplicativo, acesse o cadastro no Gov.br
  • Na aba "Serviços do IRPF" selecione a opção "Consultar Restituição"
  • Na nova página, insira CPF, data de nascimento e ano da restituição em questão
  • Depois, clique em "Consultar"
  • Pelo aplicativo da Receita Federal:
  • Selecione a opção "Consultar Restituição"
  • Na nova página, insira CPF, data de nascimento e ano da restituição em questão
  • Depois, clique em "Consultar"
Em 2023, o Imposto de Renda recebeu 41.151.515 declarações e bateu um novo recorde. A Receita informou que 60,61% têm imposto a restituir, 19,83% estão com tributo a pagar e 19,57% não receberão e nem pagarão.

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