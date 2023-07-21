Receita abre consulta ao 3° lote de restituição do IR na segunda (24)

SÃO PAULO - A Receita Federal abre, na segunda-feira (24), a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2023. O lote deve contemplar os contribuintes prioritários e também os que não estão em nenhuma das regras que garantem a prioridade no pagamento.

A liberação dos valores será feita no dia 31 de julho, e o dinheiro virá com correção da taxa básica de juros da economia, a Selic, atualmente em 13,75% ao ano, o que tem sido motivo de embate entre membros do governo federal, empresários e o Banco Central

Notas de dinheiro, real, cédulas Crédito: Divulgação

A consulta para saber se vai receber o dinheiro é feita no site da Receita Federal, no aplicativo Meu Imposto de Renda e no eCAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita). O dinheiro é pago na conta informada ao entregar a declaração ou por meio de Pix.

As informações sobre o lote de restituição costumam ser liberadas a partir das 9h. No site, o contribuinte deve informar o seu nome completo, o CPF e a data de nascimento. Já por meio do eCAC, é necessário ter senha do Portal Gov.br. A consulta no e-CAC é mais completa. Se houver alguma pendência, haverá essa informação ao contribuinte.

COMO FAZER A CONSULTA À RESTITUIÇÃO DO IR

Pelo site:

Entre no site da Receita e clique em "Meu Imposto de Renda"

Vá em "Consultar a Restituição"



Informe o CPF, a data de nascimento e o ano-exercício, que no caso é 2023. Por fim, marque o captcha sinalizando que é humano e clique em consultar



Pelo aplicativo Meu Imposto de Renda

No aplicativo, acesse o cadastro no Gov.br



Na aba "Serviços do IRPF" selecione a opção "Consultar Restituição"



Na nova página, insira CPF, data de nascimento e ano da restituição em questão



Depois, clique em "Consultar"



Pelo aplicativo da Receita Federal:

Selecione a opção "Consultar Restituição"



Na nova página, insira CPF, data de nascimento e ano da restituição em questão



Depois, clique em "Consultar"

