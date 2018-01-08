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Imposto de Renda

Receita abre consulta a lotes residuais do Imposto de Renda

165,9 mil contribuintes que estavam na malha fina estão contemplados neste lote; ao todo serão desembolsados R$ 310 milhões para declarações de 2008 a 2017
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 11:57

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 11:57

Imposto de renda Crédito: Divulgação
A Receita Federal abre nesta segunda-feira, 8, consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de janeiro. Ao todo, serão desembolsados R$ 310 milhões para declarações de 2008 a 2017, incluindo 165,9 mil contribuintes que estavam na malha fina, mas regularizaram as pendências com o Fisco.
A lista com os nomes estará disponível no site da Receita na internet. A consulta também pode ser feita pelo Receitafone, no número 146. A Receita oferece ainda aplicativo para tablets e smartphones, que permite o acompanhamento das restituições.
As restituições terão correção de 6,73%, para o lote de 2017, a 101,02% para o lote de 2008. Em todos os casos, os índices têm como base a taxa Selic (juros básicos da economia) acumulada entre a entrega da declaração até este mês.
O dinheiro será depositado nas contas informadas na declaração no próximo dia 15. O contribuinte que não receber a restituição deverá ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para os telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para ter acesso ao pagamento./AGÊNCIA BRASIL

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