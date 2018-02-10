Reajuste salarial volta a ficar acima da inflação

Governo anunciou a previsão do salário mínimo para 2018 Crédito: Arquivo

Após dois anos, o reajuste salarial dos trabalhadores voltou a ficar acima da inflação. No Espírito Santo, o aumento real foi de 1,02 ponto percentual acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) sobre o valor dos salários ocorridos nos 12 meses no período entre dezembro de 2016 e novembro de 2017.

Segundo os dados do projeto Salariômetro, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o Espírito Santo teve o segundo melhor reajuste do país, ficando atrás apenas do Amazonas (1,27). Os salários dos capixabas aumentaram, em média, 3,12%. Já no país, o reajuste foi menor, apenas 0,67 ponto percentual acima da inflação.

De acordo com o conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Victor Toscano, a inflação menor no ano passado (2,1%), diferente da registrada em 2016 (6,58%), foi um dos fatores que possibilitaram a melhoria no salário. Com isso, os empresários tiveram condições de conceder reajustes acima da inflação. Além disso, a melhoria no faturamento proporcionou que fizessem isso, diz.

Em 2016, o Estado teve o pior ano de reajustes salariais desde 2002. No Espírito Santo, 53,6% dos reajustes salariais dos 12 meses encerrados entre dezembro de 2015 e novembro de 2016 foram abaixo da inflação. Naquele período, os reajustes reais foram 1,69 ponto percentual menor do que a inflação.

Em 2017, apenas 10% dos trabalhadores do país tiveram reajuste salarial inferior à inflação; em 2016, foram 46,5% da mão de obra. No ano passado, 79,5% dos trabalhadores tiveram reajuste salarial acima da inflação, enquanto que, no ano anterior, só 27,4% tiveram o reajuste positivo.

Além disso, no país, o ano de 2017 teve 65% menos acordos coletivos com redução de jornada de trabalho e de salário em relação a 2016. Enquanto que em 2017 ocorreram 137 acordos, 2016 registrou um total de 390.





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PISO SALARIAL

Segundo o economista coordenador do Salariômetro, Hélio Zylberstanj, o piso salarial subiu mais que a média salarial de 2017. O piso mediano - que desconsidera os salários mais altos e os mais baixos para evitar distorção no cálculo - da mão de obra capixaba aumentou aproximadamente 5%. Enquanto o nacional cresceu, em média, 3,7%.

Em dezembro de 2016, a mediana do piso salarial no Espírito Santo estava em R$ 1.014. Já em novembro de 2017, 12 meses depois, esse valor aumentou e ficou em R$ 1.065.

PANORAMA

O ano de 2017 marcou a retomada do crescimento no piso salarial mediano no país e 2018 deve continuar mostrando sinais positivos para os trabalhadores, explica Hélio Zylberstanj, economista coordenador do Salariômetro.

Se tivermos um crescimento da economia, como está sendo projetado, com PIB continuando a subir e a inflação em baixa, os aumentos salariais devem superar a inflação novamente, comentou.

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