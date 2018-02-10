Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trabalhadores

Reajuste salarial volta a ficar acima da inflação

Depois de dois anos, média do salário apresentou ganhos reais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 23:44

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 23:44

Governo anunciou a previsão do salário mínimo para 2018 Crédito: Arquivo
Após dois anos, o reajuste salarial dos trabalhadores voltou a ficar acima da inflação. No Espírito Santo, o aumento real foi de 1,02 ponto percentual acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) sobre o valor dos salários ocorridos nos 12 meses no período entre dezembro de 2016 e novembro de 2017.
Segundo os dados do projeto Salariômetro, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o Espírito Santo teve o segundo melhor reajuste do país, ficando atrás apenas do Amazonas (1,27). Os salários dos capixabas aumentaram, em média, 3,12%. Já no país, o reajuste foi menor, apenas 0,67 ponto percentual acima da inflação.
De acordo com o conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Victor Toscano, a inflação menor no ano passado (2,1%), diferente da registrada em 2016 (6,58%), foi um dos fatores que possibilitaram a melhoria no salário. Com isso, os empresários tiveram condições de conceder reajustes acima da inflação. Além disso, a melhoria no faturamento proporcionou que fizessem isso, diz.
Em 2016, o Estado teve o pior ano de reajustes salariais desde 2002. No Espírito Santo, 53,6% dos reajustes salariais dos 12 meses encerrados entre dezembro de 2015 e novembro de 2016 foram abaixo da inflação. Naquele período, os reajustes reais foram 1,69 ponto percentual menor do que a inflação.
Em 2017, apenas 10% dos trabalhadores do país tiveram reajuste salarial inferior à inflação; em 2016, foram 46,5% da mão de obra. No ano passado, 79,5% dos trabalhadores tiveram reajuste salarial acima da inflação, enquanto que, no ano anterior, só 27,4% tiveram o reajuste positivo.
Além disso, no país, o ano de 2017 teve 65% menos acordos coletivos com redução de jornada de trabalho e de salário em relação a 2016. Enquanto que em 2017 ocorreram 137 acordos, 2016 registrou um total de 390.
 
Clique na imagem para ampliá-la
 
PISO SALARIAL
Segundo o economista coordenador do Salariômetro, Hélio Zylberstanj, o piso salarial subiu mais que a média salarial de 2017. O piso mediano - que desconsidera os salários mais altos e os mais baixos para evitar distorção no cálculo - da mão de obra capixaba aumentou aproximadamente 5%. Enquanto o nacional cresceu, em média, 3,7%.
Em dezembro de 2016, a mediana do piso salarial no Espírito Santo estava em R$ 1.014. Já em novembro de 2017, 12 meses depois, esse valor aumentou e ficou em R$ 1.065.
PANORAMA
O ano de 2017 marcou a retomada do crescimento no piso salarial mediano no país e 2018 deve continuar mostrando sinais positivos para os trabalhadores, explica Hélio Zylberstanj, economista coordenador do Salariômetro.
Se tivermos um crescimento da economia, como está sendo projetado, com PIB continuando a subir e a inflação em baixa, os aumentos salariais devem superar a inflação novamente, comentou.
TRABALHO
Até novembro de 2017, o Estado criou aproximadamente 3,8 mil empregos formais, após dois anos apresentando resultados negativos. Já no país, o número de desempregados caiu em quase 2 milhões no ano passado e, para este ano, o Ministério do Trabalho projeta que sejam criados 1,18 milhão de vagas de emprego no Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados