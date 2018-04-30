Reajuste do Bolsa Família deve ficar entre 5,5% e 6%

Percentual de reajuste do programa deve ficar entre 5,5% e 6% Crédito: Ministério do Desenvolvimento Social | Divulgação

O governo deve anunciar um reajuste acima da inflação nos benefícios do Bolsa Família. O percentual deve ficar entre 5,5% e 6%, informou uma fonte do governo ao Estadão/Broadcast. O anúncio será feito nesta segunda-feira (30) à noite pelo presidente Michel Temer, em pronunciamento na TV.

A área econômica preferia um reajuste apenas para repor a inflação de 2017 (2,95%), mas a ala política do governo defendia um porcentual maior.

Com a decisão de dar aumento real aos beneficiários do Bolsa Família, os técnicos da área econômica terão agora de fazer os cálculos para acomodar o custo do reajuste dentro do Orçamento deste ano.