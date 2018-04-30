Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Benefício

Reajuste do Bolsa Família deve ficar entre 5,5% e 6%

Técnicos da área econômica terão agora de fazer os cálculos para acomodar o custo do reajuste dentro do Orçamento de 2018

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 17:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 17:21
Percentual de reajuste do programa deve ficar entre 5,5% e 6% Crédito: Ministério do Desenvolvimento Social | Divulgação
O governo deve anunciar um reajuste acima da inflação nos benefícios do Bolsa Família. O percentual deve ficar entre 5,5% e 6%, informou uma fonte do governo ao Estadão/Broadcast. O anúncio será feito nesta segunda-feira (30) à noite pelo presidente Michel Temer, em pronunciamento na TV.
A área econômica preferia um reajuste apenas para repor a inflação de 2017 (2,95%), mas a ala política do governo defendia um porcentual maior.
Com a decisão de dar aumento real aos beneficiários do Bolsa Família, os técnicos da área econômica terão agora de fazer os cálculos para acomodar o custo do reajuste dentro do Orçamento deste ano.
O principal obstáculo a um reajuste maior que a inflação era justamente o impacto sobre as despesas do governo, que já estão sob bloqueio devido à possibilidade de frustração de receitas com a privatização da Eletrobras e também sob a limitação do teto de gastos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados