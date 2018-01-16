Reajuste das tarifas de embarque de voos domésticos e internacionais

O governo, por meio da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), anunciou nesta terça-feira o reajuste do teto das tarifas de embarque e conexão de passageiros, e de pouso e permanência de aeronaves nos aeroportos brasileiros administrados pela Infraero. Os novos valores passarão a valer em 30 dias.
Com o reajuste de 4,58%, a tarifa máxima de embarque doméstico subirá de R$ 29,90 para R$ 31,27.
A tarifa máxima de embarque internacional, por sua vez, passará de R$ 115,64 para R$ 118,06 já incluindo o adicional do FNAC, fundo setorial que pretende fomentar o setor de aviação civil. Ao todo, o valor corresponde a R$ 62,70.
Os tetos das tarifas de armazenagem e capatazia de cargas foram reajustados em 2,95%.
Confira abaixo as tarifas dos principais aeroportos:
Guarulhos (SP)
Doméstico: R$ 29,53
Internacionais: R$ 114,9
Viracopos (SP)
Doméstico: R$ 27,97
Internacionais: R$ 112,19
Brasília (DF)
Doméstico: R$ 28,03
Internacionais: R$ 112,31
Galeão (RJ)
Doméstico: R$ 29,41
Internacionais: R$ 114,79
Confins (MG)
Doméstico: R$ 29,13
Internacionais: R$ 114,28
São Gonçalo do Amarante (RN)
Doméstico: R$ 21,74
Internacionais: R$ 101,19
Salvador (BA), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS) e Hercílio Luz (SC)
Doméstico: R$ 29,78
Internacionais: R$ 115,43