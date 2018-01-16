  Reajuste das tarifas de embarque de voos domésticos e internacionais
Anúncio da Anac

Reajuste das tarifas de embarque de voos domésticos e internacionais

Novos valores passam a valer em 30 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 15:14

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 15:14

Avião da Gol Crédito: Divulgação
O governo, por meio da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), anunciou nesta terça-feira o reajuste do teto das tarifas de embarque e conexão de passageiros, e de pouso e permanência de aeronaves nos aeroportos brasileiros administrados pela Infraero. Os novos valores passarão a valer em 30 dias.
Com o reajuste de 4,58%, a tarifa máxima de embarque doméstico subirá de R$ 29,90 para R$ 31,27.
A tarifa máxima de embarque internacional, por sua vez, passará de R$ 115,64 para R$ 118,06  já incluindo o adicional do FNAC, fundo setorial que pretende fomentar o setor de aviação civil. Ao todo, o valor corresponde a R$ 62,70.
Os tetos das tarifas de armazenagem e capatazia de cargas foram reajustados em 2,95%.
Confira abaixo as tarifas dos principais aeroportos:
Guarulhos (SP)
 
Doméstico: R$ 29,53
Internacionais: R$ 114,9
Viracopos (SP)
Doméstico: R$ 27,97
Internacionais: R$ 112,19
Brasília (DF)
Doméstico: R$ 28,03
Internacionais: R$ 112,31
Galeão (RJ)
Doméstico: R$ 29,41
Internacionais: R$ 114,79
Confins (MG)
Doméstico: R$ 29,13
Internacionais: R$ 114,28
São Gonçalo do Amarante (RN)
Doméstico: R$ 21,74
Internacionais: R$ 101,19
Salvador (BA), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS) e Hercílio Luz (SC)
Doméstico: R$ 29,78
Internacionais: R$ 115,43

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

