Área econômica lamenta a morte do ex-ministro Reis Velloso

Conforme Lozardo, “nos anos 60, Reis Velloso foi incumbido pelo então ministro do Planejamento, Roberto Campos, de coordenar um dos mais notáveis projeto de planejamento econômico brasileiro, o Paeg. Foi o segundo dirigente do Ipea e empenhou-se para consolidá-lo como órgão de apoio à avaliação das políticas públicas do governo federal e ao planejamento estratégico do desenvolvimento econômico e social”.

Segundo relato de João Marcos Reis Velloso, filho do ex-ministro, à Agência Brasil, o economista, que tinha 87 anos, sentiu-se mal logo após se levantar da mesa café da manhã para fazer fisioterapia, por volta das 9h. Muito magro e idoso, Reis Velloso não sofria de nenhuma doença e mantinha-se lúcido. O ex-ministro deixa esposa, três filhos e quatro netos.