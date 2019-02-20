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Área econômica lamenta a morte do ex-ministro Reis Velloso

Segundo Guedes, o ex-ministro do Planejamento (1969-1979) foi "um dos economistas mais influentes na história do país"

Publicado em 

19 fev 2019 às 22:33

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 22:33

O ex-ministro do Planejamento João Paulo dos Reis Velloso Crédito: Wilson Dias/Arquivo/Agência Brasil
O ministro da Economia, Paulo Roberto Guedes, divulgou nota de pesar pela morte do economista João Paulo dos Reis Velloso, nesta terça-feira (19), no Rio. Segundo Guedes, o ex-ministro do Planejamento (1969-1979) foi “um dos economistas mais influentes na história do país”.
Guedes destacou iniciativas de Reis Velloso, como a criação do Instituto Nacional de Altos Estudos (Inae) e a fundação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O presidente do Ipea, Ernesto Lozardo, também manifestou “imenso pesar” pelo falecimento do ex-ministro, que “dedicou sua vida a pensar e a propor soluções para tornar o Brasil um país desenvolvido”.
Conforme Lozardo, “nos anos 60, Reis Velloso foi incumbido pelo então ministro do Planejamento, Roberto Campos, de coordenar um dos mais notáveis projeto de planejamento econômico brasileiro, o Paeg. Foi o segundo dirigente do Ipea e empenhou-se para consolidá-lo como órgão de apoio à avaliação das políticas públicas do governo federal e ao planejamento estratégico do desenvolvimento econômico e social”.
Segundo relato de João Marcos Reis Velloso, filho do ex-ministro, à Agência Brasil, o economista, que tinha 87 anos, sentiu-se mal logo após se levantar da mesa café da manhã para fazer fisioterapia, por volta das 9h. Muito magro e idoso, Reis Velloso não sofria de nenhuma doença e mantinha-se lúcido. O ex-ministro deixa esposa, três filhos e quatro netos.

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