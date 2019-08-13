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São Paulo

Área de armazéns no Porto de Santos é leiloada por R$ 112,5 milhões

A empresa Hidrovias do Brasil ganhou o direito de exploração por 25 anos de três armazéns interligados por esteiras ao cais, em um total de 29,3 mil metros quadrados para movimentação de sal e fertilizantes

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2019 às 12:27
Porto de Santos, em São Paulo Crédito: Divulgação/ Portal Governo Brasil
Uma das áreas levadas a leilão nesta terça-feira (13) do Porto de Santos, em São Paulo, foi concedida por R$ 112,5 milhões. O lance vencedor foi da Hidrovias do Brasil durante o certame na B3 (Bolsa de Valores), na capital paulista.
A empresa ganhou o direito de exploração por 25 anos de três armazéns interligados por esteiras ao cais, em um total de 29,3 mil metros quadrados para movimentação de sal e fertilizantes. A previsão do governo federal é que a nova concessionária traga investimentos de R$ 219,3 milhões.
A disputa foi apertada com diversos lances em viva voz. A proposta inicial da Hidrovias do Brasil havia sido de R$ 65 milhões, mas foi aumentada para competir com ofertas feitas pela Aba Infraestrutura e pelo Consórcio TRH, que também participaram do certame. A última proposta do TRH ficou em R$ 112 milhões, sendo que a Hidrovias do Brasil venceu com um lance R$ 500 mil superior.
Ainda estão sendo leiloadas nesta terça-feira (13) mais uma área no Porto de Santos e outra no Porto de Paranaguá, no
Paraná
. O espaço em Santos é destinado a movimentação de líquidos, como produtos químicos, etanol e derivados de petróleo. Em Paranaguá, deve ser concedida uma área com 27,5 mil metros quadrados para uso para cargas em geral.
Segundo a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), vinculada à Casa Civil da Presidência da República, são estimados investimentos de R$ 420 milhões nos três empreendimentos.

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