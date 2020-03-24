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Comércio

Queda no varejo em janeiro ante dezembro foi a mais forte desde dezembro de 2018

Em dezembro, o volume vendido já tinha recuado 0,5%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 12:08

Publicado em 24 de Março de 2020 às 12:08

Em Cachoeiro, decreto barra a entrada de crianças e idosos
Queda nas vendas do comércio varejista em janeiro foi a mais intensa desde dezembro de 2018 Crédito: Divulgação
A queda de 1,0% nas vendas do comércio varejista em janeiro foi a mais intensa desde dezembro de 2018, quando houve um recuo de 2,6%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em dezembro, o volume vendido já tinha recuado 0,5%. Em dois meses de perdas, o varejo acumulou uma retração de 1,4%.
A queda de janeiro ante dezembro foi maior que a mediana das estimativas, negativa em 0,4%, ficando perto do piso do intervalo das previsões dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma baixa de 1,30% a avanço de 0,50%.

REVISÕES

O IBGE revisou o resultado das vendas no varejo dezembro de 2019 ante novembro, de uma queda de 0,1% para recuo de 0,5%.
A taxa de novembro de 2019 ante outubro saiu de uma alta de 0,7% para aumento de 0,3%.

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