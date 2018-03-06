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Caiu 2,4%

Queda na indústria foi a mais acentuada desde fevereiro de 2016, diz IBGE

Resultado interrompe uma sequência de quatro meses consecutivos de avanços

Publicado em 06 de Março de 2018 às 13:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 13:51
A queda de 2,4% na produção industrial em janeiro ante dezembro foi a mais acentuada desde fevereiro de 2016, quando a indústria tinha registrado recuo de 2,5%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado interrompeu uma sequência de quatro meses consecutivos de avanços, período em que a indústria tinha acumulado em ganho de 4,3%.
Produção industrial: queda em janeiro Crédito: Reprodução/Jornal GGN
"A queda devolve parte do avanço acumulado nos meses anteriores, não tudo", ressaltou André Macedo, gerente na Coordenação de Indústria do IBGE.
A taxa de crescimento acumulada pela indústria em 12 meses até janeiro, de 2,8%, foi a mais elevada desde junho de 2011, quando a alta foi de 3,6%.
O avanço de 5,7% na produção industrial em janeiro ante janeiro de 2017, a nona taxa positiva consecutiva, foi o melhor desempenho desde abril de 2013, quando tinha registrado expansão de 9,8%.

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