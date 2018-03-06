Queda na indústria foi a mais acentuada desde fevereiro de 2016, diz IBGE

A queda de 2,4% na produção industrial em janeiro ante dezembro foi a mais acentuada desde fevereiro de 2016, quando a indústria tinha registrado recuo de 2,5%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado interrompeu uma sequência de quatro meses consecutivos de avanços, período em que a indústria tinha acumulado em ganho de 4,3%.

Produção industrial: queda em janeiro Crédito: Reprodução/Jornal GGN

"A queda devolve parte do avanço acumulado nos meses anteriores, não tudo", ressaltou André Macedo, gerente na Coordenação de Indústria do IBGE.

A taxa de crescimento acumulada pela indústria em 12 meses até janeiro, de 2,8%, foi a mais elevada desde junho de 2011, quando a alta foi de 3,6%.