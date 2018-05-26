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País em Crise

Quase sem produtos, supermercado restringe compra de mercadorias

Consumidores já estocam alimentos por causa da paralisação

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 01:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 01:41
Supermercado de Cachoeiro de Itapemirim limitou venda de produtos. Crédito: Geizy Gomes
 
Com a preocupação de que falte produtos para os consumidores, supermercados de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Estado, estão restringindo a quantidade de mercadorias que cada cliente pode comprar.
Em um supermercado localizado no bairro Guandu, algumas verduras começam a faltar, pois os caminhões que fazem entrega não conseguem abastecer as prateleiras. Quem estava à procura de batata, cebola, mamão, abóbora e de folhagens perdeu a viagem. Esse foi o caso do propagandista Josué Godoy, 54 anos, que compra sempre produtos frescos para sua casa.
Realmente está faltando. Não tem banana e mamão, por exemplo, e eu sempre preciso ter produtos frescos dentro de casa, pois minha mãe é acamada, contou.
Esse mesmo estabelecimento, com alguns itens de hortifrúti em falta, também determinou que cada cliente só poderia levar para casa um fardo de arroz, um de açúcar e uma caixa de óleo para garantir que não falte para ninguém.
O motorista Johnny Santos, 30 anos, foi com sua família e fez o estoque para garantir as compras da semana. Estou preocupado. Até a gasolina está estocada, comentou.
Já o aposentado Cláudio Bahiense, 60 anos, que mora no bairro Novo Parque, disse que e a gasolina do seu veículo só garantiu a viagem para ir ao supermercado na tarde de ontem. Está faltando folhagem e muita verdura. A gasolina só deu para fazer compra, encostar o carro e depois fico a pé, relatou.
FALTA MERCADORIA
Na Grande Vitória, o reflexo da paralisação dos caminhoneiros já reflete em alguns preços. Em um supermercado da capital, o quilo da batata já está sendo vendido por R$ 8,49. Antes da greve, o valor estava em torno de R$ 3,49.
O mecânico Cil Farnei Pereira notou o aumento de preço em um supermercado de Vitória e a falta de diversos produtos. Eu percebi que está faltando alface, cebolinha, salsinha e brócolis, exemplificou. 
Cil Farnei Pereira foi às compras com medo de a greve continuar Crédito: Rafael Monteiro de barros
O motorista Adelar de Souza, 35 anos, já pensa que pode faltar comida nos supermercados e pretende começar a tomar medidas para se prevenir. Eu acho que a gente deve estocar alimentos. Eu penso em fazer isso, acho que é o certo, afirmou.
Adelar de Souza foi às compras com medo de a greve continuar Crédito: Rafael Monteiro de Barros
ALARDE
Segundo o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, os estoques dos supermercados do Estado estão próximos do limite e alguns produtos já estão em falta desde o dia 24. Estamos quase no limite. Mas não é necessário criar nenhum alarde, comentou Schneider.
Segundo ele, assim que os caminhões que já estão carregados nas estradas comecem a chegar, é possível manter a normalidade do atendimento. Hoje já faltam alguns produtos, mas isso não afeta tanto o consumidor. Quem andar mais 300 metros até o próximo supermercado vai conseguir encontrar o que estava faltando. Agora, se o fim da greve dos caminhoneiros ficar para a próxima semana, vamos alcançar um nível muito preocupante e ter problemas gravíssimos, avaliou.
PRODUTOS CHEGAM A TRIPLICAR DE PREÇO
Se a procura cresceu, os preços dispararam. Alguns produtos chegaram a ter um aumento no valor comercializado de quase 200% desde o início da greve dos caminhoneiros.
Em um supermercado do bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, de acordo com a gerente Delizete Debona, itens como o mamão, laranja, pera, frutas exóticas e orgânicos estão em falta.
O tomate, que custava R$ 3,50, passou a ser vendido a R$ 6,99. Já o valor do quilo da batata saltou de R$ 3,00 para R$ 8,99, um aumento de 199%.
A comerciante Antônia Cabral, 60 anos, contou que às vezes é melhor substituir o item. Falta uma coisa, a gente coloca outra. A banana e o repolho estão caros. Estou quase nem levando e comprando outra fruta no lugar, disse.
FEIRA LIVRE
Se nos supermercados faltam mercadorias, a história não é muito diferente com as feiras livres. A que acontece em Santa Lúcia, em Vitória, estava bem menor que o normal: tradicionalmente, cerca de 10 barracas ficam na Rua José Teixeira, mas apenas quatro feirantes trabalharam ontem.
Quem mora mais perto de Vitória conseguiu vir, mas os outros feirantes não se arriscaram a ficar pelo caminho. Eu consegui vir porque moro em Viana e não fiquei parada em nenhum bloqueio. O pessoal que mora em Domingos Martins não veio, explicou a feirante Angela Santos.
Por causa da dificuldade em comprar os produtos, a barraca de Angela não tinha hortaliças como alface, couve ou rúcula. A banana e a batata doce também estavam em falta. O preço do quilo da batata, por exemplo, estava R$ 2,50 na semana passada, mas hoje subiu para R$ 6,00. Já o quilo do mamão passou de  R$ 3,50 para R$ 4,50.
Em outras feiras, como a de Jardim Camburi, o preço das mercadorias também foi impactado pela greve. (Com informações de Eduardo Dias e Geizy Comes)

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