Quase R$ 2 bilhões extras para tapar buraco no IPAJM

Regime de previdência teve rombo recorde no ano passado Crédito: Vitor Jubini

Diante do crescente número de servidores que passam para a inatividade, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) apresentou rombo recorde em 2017 no fundo financeiro, que é naturalmente deficitário.

No ano passado, os poderes executivo, legislativo, judiciário, além do Ministério Público e Tribunal de Contas, precisaram aportar, juntos, R$ 1,98 bilhão para o pagamento de aposentadorias e pensões de servidores vinculados ao fundo financeiro, segundo dados do Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (Cadprev).

Na avaliação do secretário estadual de Planejamento, Regis Mattos, o maior problema é que esse rombo é crescente. A gente vai precisar colocar cada vez mais dinheiro para pagar aposentadorias e, com isso, vai diminuindo o dinheiro que é voltado para outras políticas públicas e investimentos, como na saúde e educação.

OPOSTO

O fundo previdenciário, por sua vez, fechou 2017 com um saldo positivo de R$ 585,4 milhões. Já o patrimônio total desse plano, criado em 2004, já ultrapassa os R$ 3 bilhões. Ao contrário do financeiro, em que as contribuições vão para uma conta comum, no previdenciário a contribuição de cada servidor (que é de 11% ao mês) juntamente com a do Estado (22%), ficam em uma espécie de cota particular. Além disso, esse fundo é capitalizado, fazendo os valores renderem em aplicações financeiras.

O fundo previdenciário é um fundo de capitalização, que está acumulando recursos para, no futuro, a própria contribuição do servidor mais a do Estado e a rentabilidade disso paguem sua aposentadoria, explica Mattos.

Como não se pode utilizar o recurso de um fundo no outro, a previsão para que todo o sistema fique sustentável ainda é demorada. Pelo menos em 2030. Isso vai demandar ainda mais esforço nosso para se ter um horizonte de crescimento para o fundo previdenciário, que, no futuro, será o único, pontua.