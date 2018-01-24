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Mercado

Qualcomm recebe multa de US$ 1,23 bi da UE por abuso de poder

Empresa pagou à Apple para que não usasse chips de rivais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 13:21

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 13:21

Logomarca da Qualcomm Crédito: Reprodução/YouTube
A União Europeia decidiu por uma multa de US$ 1,23 bilhões à fabricante americana de chips Qualcomm por abuso de poder de mercado neste setor lucrativo.
A comissária da União Europeia Margrethe Vestager afirmou nesta quarta-feira que a Qualcomm tirou rivais do mercado de forma ilegal por mais de cinco anos ao pagar a Apple para que não usasse os chips fabricados por suas concorrentes. A empresa teria pago bilhões de dólares à Apple, segundo a comissária.
Ela afirmou que os pagamentos representavam não só redução do preço, mas tinham como condição que os iPhones and iPads usassem exclusivamente chips da Qualcomm.
 O comportamento da Qualcomm negou aos consumidores e outras empresas mais escolhas e inovação, e isso em um setor com alta demanda e potencial para tecnologias inovativas  disse a comissária.

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