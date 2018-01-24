Qualcomm recebe multa de US$ 1,23 bi da UE por abuso de poder

Logomarca da Qualcomm Crédito: Reprodução/YouTube

A União Europeia decidiu por uma multa de US$ 1,23 bilhões à fabricante americana de chips Qualcomm por abuso de poder de mercado neste setor lucrativo.

A comissária da União Europeia Margrethe Vestager afirmou nesta quarta-feira que a Qualcomm tirou rivais do mercado de forma ilegal por mais de cinco anos ao pagar a Apple para que não usasse os chips fabricados por suas concorrentes. A empresa teria pago bilhões de dólares à Apple, segundo a comissária.

Ela afirmou que os pagamentos representavam não só redução do preço, mas tinham como condição que os iPhones and iPads usassem exclusivamente chips da Qualcomm.