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Análise

Qual é a saída para o preço da gasolina mais estável?

Analistas defendem de redução na carga tributária à privatização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 01:05

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 01:05

Crédito: Petrobras/Valter Monteiro
Abalada pelos escândalos de corrupção, a Petrobras encontrou na política de reajustes diários nos preços dos combustíveis uma solução para reduzir o endividamento e tornar a empresa novamente atrativa ao mercado.
O governo estuda uma forma de dar estabilidade nos preços dos combustíveis e já admite espaçar a periodicidade dos aumentos, tornando-a semanal ou mesmo mensal. O novo formato será definido por um grupo de trabalho criado pelo Ministério de Minas e Energia.
Hoje, a Petrobras se baseia no mercado internacional, na variação do dólar e do valor do barril de petróleo, para ajustar para cima ou para baixo o preço dos combustíveis nas refinarias.
Se por um lado, o modelo trouxe segurança ao investidor e capitalizou novamente a estatal, por outro, o sistema fez o valor do diesel e da gasolina disparar, sobrando para o consumidor pagar o alto custo dessa conta.
Para especialistas, há espaço para empurrar o preço dos combustíveis para um patamar menor. Essas soluções passam por iniciativas mais simples, como a adoção de um novo sistema de reajuste, mensal, por exemplo, a outras mais complexas, como a privatização total da petroleira.
A atual forma de aplicação de aumentos não seria alvo de uma das mais impactantes manifestações, a greve dos caminhoneiros, se não fosse por um cenário que uniu dois fatores cruciais. A valorização do dólar e do preço do óleo foi a tempestade perfeita. Mas acredito que não é a precificação o maior problema, mas sim a política anterior, de represamento de preços que foi danosa à Petrobras, afirma o especialista em governança corporativa e sócio da Vix Partners, Adriano Salvi.
Segundo ele, após os erros no passado, com o congelamento nos preços e os desvios de recursos da estatal, não há como a companhia abrir mão de caixa para atender ao clamor popular. O ideal seria reduzir a carga tributária, essa, sim, o maior peso no preço dos combustíveis, opina.
DIVIDIR RISCOS
Na visão do doutor em Contabilidade Fernando Galdi, sócio da Alphamar Investimentos, a Petrobras foi usada, no passado, para fazer políticas públicas, perdendo o objetivo principal de gerar rentabilidade. Vendeu gasolina mais barata numa época de alta no preço do barril de petróleo, o que levou a empresa à beira da falência, afirma ao acrescentar que a política de preços ajudou a salvar a companhia, mas que ela pode ser alterada, para mensal, por exemplo. Mas acredito que hoje é possível mudar esse modelo, pois ele é confuso para o consumidor. A empresa pode sim dividir o risco com o cliente, destaca.
O economista-chefe da Apex Partners, Arilton Teixeira, tem uma sugestão mais radical para esse imbróglio envolvendo a Petrobras. É preciso quebrar o monopólio. Ela não conseguiria adotar essa política de preços se existissem outras concorrentes. É necessário ter outras empresas de refino, afirma.
O especialista ainda faz outra ponderação: Por que o Brasil precisa ter uma estatal explorando petróleo? Uma empresa gigante como essa é usada apenas para distribuir privilégios. Temos que gerar concorrência com cinco ou mais empresas no setor, impedindo que uma compre a outra. Assim não precisaremos discutir modelo de preços dos combustíveis.
AS PROPOSTAS
Política de reajustes mensais
Uma das soluções é o reajuste mensal dos preços dos combustíveis. Assim, a Petrobras divide com o consumidor o risco de uma oscilação no valor do barril de petróleo.
Imposto flutuante
A proposta estudada pelo governo parece interessante, na visão de analistas, já que pode deixar o preço mais estável. Apesar de ser uma boa ideia, o problema é operacionalizá-la.
Redução da carga tributária
Como a carga tributária é o maior peso no preço dos impostos, uma das saídas é reduzir as alíquotas aplicadas tanto nos impostos federais quanto nos estaduais.
Fim do monopólio no refino
Para os especialistas, uma forma de resolver o problema nos reajustes dos combustíveis é quebrar o monopólio da Petrobras no refino para aumentar a concorrência.
Privatização
Outra saída para essa crise atual seria privatizar a Petrobras, segundo os especialistas, e abrir ainda mais a exploração de óleo e gás para outras empresas.
PETROLEIRA ACEITA REVER POLÍTICA DE REAJUSTES
A nova diretoria da Petrobras, sob comando de Ivan Monteiro, sinalizou ao governo que aceita debater a revisão da política de reajuste diário do preço da gasolina e mudar a periodicidade das revisões. Segundo informações do jornal Valor Econômico, a estatal impôs duas condições para essa discussão. A principal é que a cotação internacional do petróleo continue a servir de referências para o preço no mercado interno.
A segunda imposição seria a proteção da estatal contra importações caso o preço no exterior fique mais baixo do que o praticado no Brasil. A avaliação do governo Temer é que o preço da gasolina, assim como o do diesel, também seja determinado de forma mensal e não varie quase que diariamente.
Ontem estava prevista a realização de uma reunião para tratar do assunto, mas a nova orientação do governo é discutir o tema sem gerar turbulências e a mensagem de interferência política na Petrobras. Além do maior tempo de reajuste, há a ideia do governo de criar um colchão tributário para amortecer aumentos elevados no preço do combustível diante de altas expressivas do barril do petróleo e do dólar.
O sinal verde para essa revisão de metodologia dos reajustes e a confirmação do nome de Ivan Monteiro na presidência da companhia parecem ter acalmado o mercado financeiro. Ontem, as ações da Petrobras subiram 8,48% na Bolsa de São Paulo. Na sexta, 1º, quando Pedro Parente pediu demissão, os papéis da estatal fecharam com queda de quase 20%.
Para o coordenador-executivo do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás (FCP&G), Durval Vieira, a alternativa de tornar os reajustes mensais permitiria maior previsibilidade dos preços, mantendo a competitividade da companhia resgatada nos últimos anos.
A empresa para sobreviver precisa ter uma política de resultado, senão ela não se mantém no mercado internacional. É preciso buscar um caminho de competitividade, que mantenha os bons resultados financeiros e remunere os acionistas, mas com equilíbrio, com mudanças talvez quinzenais ou mensais que vão dar mais estabilidade para os consumidores, avalia Durval.
O chamado colchão tributário, de acordo com o doutor em Contabilidade Fernando Galdi, sócio da Alphamar Investimentos, também se mostra como uma proposta interessante para controlar o preço final do combustível. A longo prazo isso vai fazer com os preços fiquem estáveis, assim como a arrecadação. É uma proposta boa, o problema é como operacionalizá-la para atenuar o preço internacional.
IMPOSTOS
Outra solução apontada por especialistas é a redução da carga tributária que incide sobre os combustíveis. Atualmente, cerca de 43% do preço da gasolina é composto por impostos estaduais e federais. Do diesel, a proporção é menor, cerca de 25%.
Segundo o professor da Fucape Valcemiro Nossa, a redução tanto do ICMS por parte dos Estados quanto do PIS/Cofins, pela União, traria mais competitividade para o produto, mas a solução não é tão simples.
Quanto se fala em receita pública não existe mágica. A gente tem que brigar sim por uma redução da carga tributária, mas para isso é preciso ver onde o governo vai cortar gastos, senão a conta não fecha. Se esse projeto for feito aí sim é possível haver um enxugamento dos impostos, o que automaticamente terá impacto na redução do preço do produto, destaca. (Com agências)

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